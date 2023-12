Cele mai scumpe cadouri de Crăciun primite vreodată: de la diamante și rubine la căței și cascade

Toți am oferit măcar o dată în viață un dar de Crăciun care ne-a lăsat o gaură adâncă în portofele și conturi. Însă nimic nu se compară cu cadourile fabuloase și extravagante din lista de mai jos – iar acestea sunt doar cele pe care unii dintre cei mai bogați oameni din lume le-au făcut publice.

Diamantele fabuloase, alegerea sigură de Crăciun

Potrivit FinancesOnline, cel mai scump cadou de Crăciun primit vreodată ar putea fi diamantul Orlov. Încrustat în sceptrul împăraților ruși și aflat acum în colecția Kremlinului, diamantul are 189 de carate (aproape 38 de grame). Tradiția spune că i-a fost dăruite Ecaterinei cea Mare de amantul ei, Grigorii Orlov, de Crăciun, în anul 1773. Mai plauzibil este că Ecaterina nu a vrut să recunoască că uriașa piatra prețioasă a fost cumpărată din banii rușilor și a l-a pus pe Orlov să se prefacă că i-o dăruiește.

Nu există o evaluare privind valoarea diamantului Orlov, dar aceasta depășește cu siguranță un sfert de miliard de dolari, dat fiind că cel mai scump diamant vândut vreodată la licitație a atins 46 de milioane, la nici 25 de carate.

Pe locul 2 în clasament avem tot un diamant – ”Star of the East”, ”Steaua Estului”, de aproape 95 de carate. Acesta a fost cumpărat în 1908 de Evalyn Walsh McLean, moștenitoarea unei averi fabuloase, aflată în luna de miere. Cum proaspătul soț era reticent, Walsh i-a promis că diamantul va ține loc nu doar de cadou de nuntă, ci și de cadou de Crăciun. Prețul cu care l-a cumpărat de la faimosul bijutier Pierre Cartier a fost de 120.000 de dolari – în banii de azi, 4,13 milioane de dolari, raportat la indicele prețurilor de consum, dar 9,2 milioane, dacă raportăm la valoarea coșului minim de consum.

Ulterior, diamantul a fost revândut pentru o sumă mult mai mare: 1 milion de dolari în 1947, care azi ar fi între 13 și 21 de milioane de dolari. Nu se știe unde este acum, iar valoarea sa ar fi, în zilele noastre, de cel puțin 100 de milioane de dolari.

Darul unui oligarh pentru fiica sa stresată

Pe locul 3 se află un cadou făcut de oligarhul rus Dmitri Ribolovlev fiicei sale. În 2011, miliardarul, mai cunoscut ca proprietar al AS Monaco, a cumpărat un penthouse în Manhattan cu 88 de milioane de dolari – un record chiar și pentru New York. Fiica lui Riblovlev, Ekaterina, studia în SUA în acea perioadă, iar părinții ei treceau printr-un divorț complicat, așa că, pentru a-i mai alina trauma, tânăra a primit apartamentul cadou de Crăciun. În același an, tatăl ei i-a mai luat și fosta vilă din Hawaii a lui Will Smith.

Revenim la pietre prețioase: pe locul 4 se află un inel de aur cu un rubin perfect înconjurat de diamante. Richard Burton i l-a dăruit de Crăciun, în 1968, lui Liz Taylor, care l-a găsit în tradiționala șosetă agățată de șemineu. În 2011, inelul a fost vândut la licitație cu 4,2 milioane de dolari.

FOTO: Christie's

Mai aproape de zilele noastre, David Beckham i-a dăruit Victoriei în 2005 un cadou de Crăciun demn de Posh Spice: un colier cu rubine și diamante de 2,4 milioane de dolari. Ca să mai completeze până la 3 milioane, i-a mai pus sub brad o geantă cu diamante și un Rolls-Royce Phantom.

Cadourile scumpe de Crăciun nu aduc neapărat fericirea

Aaron Kwok este practic necunoscut la noi, dar în Hong Kong, cântărețul și dansatorul e văzut ca un zeu. În 2012, i-a făcut cadou de Crăciun iubitei lui de atunci, modelul Lynn Hung, un apartament de 2,6 milioane de dolari cu o superbă vedere la mare. Un an mai târziu, s-au despărțit.

Mike Tyson nu e neapărat asociat cu romantismul, dar în urmă cu 35 de ani, i-a oferit de Crăciun soției sale de atunci, Robin Givens, o cadă din aur de 24 de carate, evaluată la 2,2 milioane de dolari pe atunci. Și ei s-au despărțit un an mai târziu, iar apoi Tyson a ajuns în pragul falimentului și i-a vândut cada unui miliardar britanic, la jumătate de preț.

În 2011, pe vremea când mai exista Brangelina, Brad Pitt a primit cadou de Crăciun o cascadă și terenul din jur. Ideea Angelinei era ca soțul ei să construiască aici o replică a celei mai frumoase case din istoria arhitecturii, Fallingwater, construită de Frank Lloyd Wright pe o cascadă. Darul a costat aproximativ 1,6 milioane de dolari, dar a contat și drept cadou de ziua lui (Brad Pitt e născut pe 18 decembrie).

Prin anii ‘80, celebrul (pe atunci) mogul al televiziunii Aaron Spelling s-a gândit să le facă o surpriză copiilor săi, viitorii actori netalentați Tori și Randy, Așa că a adus de Crăciun în California, la aproape 20 de grade, zăpadă reală și echipamente care să o facă nu se topească instantaneu. Costurile sunt estimate undeva între 1 și 2 milioane de dolari.

FOTO: Shutterstock

Royalty, fiica rapperului Chris Brown, a primit de Crăciun în 2015 un cadou regesc: un mastiff tibetan, una dintre cele mai rare rase de câini din lume. Prețul ar fi fost de 1,5 milioane de dolari.

Sursa foto: Unsplash

