Televiziunea a avut un an bun în 2020, dar nu chiar atât de bun pe cât s-ar crede la capitolul audiențe, puține posturi TV înregistrând creșteri cu adevărat semnificative. Kanal D s-a aflat printre câștigători la capitolul audiențe, reality show-urile și serialele fiind locomotivele turcilor din grupul Dogan Media.

”Obiceiul de consum, în general, a suferit unele modificări de când cu această pandemie. Oamenii s-au uitat mai mult la televizor, stând în casă, și au avut nevoie de social media mai mult decât înainte, pentru a suplini lipsa interacțiunii directe”, consideră Fatih Salis, Director Departament Știri și Producțîi Interne Kanal D.

Acesta remarcă faptul că nevoia de interacțiune mai ridicată a românilor s-a materializat în adevărate comunități create în social media în jurul anumitor show-uri, unde utilizatorii s-au adunat în numere mari pentru a discuta evenimentele petrecute în acestea.

Audiențe TV 2020 – Kanal D, a două cea mai mare creștere din piață, după Antena 1

În 2020, Kanal D s-a poziționat pe locul doi în Prime Time (după Pro TV), cu o creștere de 12% a cotei de piață față de anul precedent. Kanal D și-a majorat indicele de audiență la nivel național cu 32.703 de persoane anul trecut, a doua cea mai creștere de pe piața TV față de anul 2019, după Antena 1.

În primele trei luni ale lui 2021, pe Targetul Național, Kanal D s-a plasat pe primul loc în audiențe, în Prime Time (20:00- 24:00), cu 8,8% rating și 20% share, înregistrând o creștere a cotei de piață de 33% față de anul precendent (15% cotă de piață în 2020). Și la orașe Kanal D s-a poziționat pe primul loc în perioada ianuarie-martie 2021, cu 7,2% rating și 17,1% share, cu o creștere a cotei de piață de 38% față de același interval în 2020 (12,4% share).

”Consumul de TV rămâne în continuare unul important, iar Kanal D va veni în continuare cu programe atractive, pentru că știm că de asta au nevoie cei care ne urmăresc. Știri, reality-show-uri, emisiuni de reportaje, divertisment de calitate, seriale turcești de succes, toate aceste programe „împachetate” într-o manieră atractivă, îi vor ține pe telespectatori în fața micilor ecrane, la Kanal D”, este încrezător șeful producțiilor Kanal D.

În 2020, consumul de TV a crescut cu +3%, după ce, timp de mai mult de 5 ani se înregistrase o scădere a TV cu peste 5% anual. În ciuda acestei creșteri, 2020 a fost un an dificil pentru televiziuni, în special din punct de vedere al producției și vânzărilor.

În timpul blocării, cererea de spoturi de la clienți a scăzut la jumătate și am resimțit recuperarea cererii doar la începutul toamnei trecute.

Fatih Salis susține că postul nu este în prezent unul doar de divertisment, ci mai degrabă unul mixt. Turcul a ținut totodată să sublinieze că nu vrea ca știrile Kanal D să aibă ”implicații politice”, o abordare pe care ține cu tot dinadinsul să o păstreze în viitor.

”Știrile Kanal D își vor păstra linia neimplicată politic și care ține cont doar de agenda publică și de nevoia de informare a celor care ne privesc. Poziționarea grupajelor informative sunt în linie cu anumite nevoi de consum și cu ora specifică fiecărui jurnal în parte”, spune Fatih Salis.

La nivel de grup, prioritatea turcilor în acest an este să consolideze toate proprietățile media, fie că este vorba de TV, radio sau divizia online (kanald.ro, stirilekanald.ro, wowbiz.ro, Kfetele.ro, radioimpuls.ro). ”Continuăm, de asemenea, strategia de dezvoltare a Radio Impuls, care s-a alăturat în urmă cu doi ani Dogan Media, astfel încât să ajungă în topul celor mai importante stații radio din România”, adaugă Fatih Salis.

Întrebat care este în prezent programul preferat din grila Kanal D, Salis s-a ferit de un răspuns tranșant… după care însă a descris în multe cuvinte de laudă emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, pe care o vede ca un exemplu de succes.

Diferența între telespectatorii români și turci? Românii sunt loiali postului TV, turcii sunt loiali emisiunii

La capitolul asemănări, atât românii cât și turcii sunt mari consumatori de seriale… turcești.

”Așa se explică succesul uriaș în România al unor seriale turcești. De altfel, Kanal D a impus acest trend în România. Românii sunt și ei mari consumatori de reality-show-uri ca și telespectatorii turci, un exemplu grăitor este cel al reality show-ului „Puterea dragostei”, un format turcesc, produs în Turcia, care a avut un succes răsunător în România, încă de la lansare”, menționează Fatih Salis.

În România primează puterea postului TV. Românii sunt loiali brandului. În Turcia, dacă difuzăm un lungmetraj care se va regăși mai apoi pe alt post de televiziune acel film va înregistra audiențe cu totul diferite.

Dincolo de faptul că piața TV din Turcia este uriașă în comparație cu cea din România, există și o serie de diferențe mai specifice între cele două categorii de telespectatori.

”Spre deosebire de publicul din Turcia, care este mai degrabă loial emisiunii decât stației TV, în România, telespectatorii sunt loiali televiziunilor. De exemplu, dacă difuzăm un lungmetraj care se va regăsi mai apoi pe alt post de televiziune, acel film va înregistra audiențe cu totul diferite, pentru că în România primează puterea postului TV. Românii sunt loiali brandului, iar noi am construit și consolidat an de an puterea acestui brand, Kanal D, pornind de la un conținut în care se găsesc valorile stației, cu care publicul rezonează”, a declarat directorul de Producții Interne Kanal D.

Televiziune pe timp de pandemie: Emisiune filmată în platou, majoritatea echipei acasă, în fața calculatorului

La fel ca multe alte businessuri din România, televiziunile au trebuit să se adapteze la condițiile pandemiei, o bună parte din angajați fiind trimiși să lucreze de acasă.

”Nu am schimbat formatele existente, dar ne-am adaptat la noile condiții, astfel încât să minimizăm la maximum orice evenimente nedorite. Foarte multe echipe au lucrat și lucrează încă de acasă, pentru a evita aglomerarea spațiilor din birouri. Un procent de 60% din angajați au trecut în regimul de lucru de telemuncă. Și anul acesta am continuat cu același procentaj”, afirmă Fatih Salis.

Un impact important a fost cel asupra organizării producțiilor, unele circuite fiind regândite.

”Un exemplu referitor la adaptarea rapidă, în urmă cu un an, ar fi emisiunea „Teo Show” care și în lockdown a continuat să fie difuzată live, zilnic, din platoul Kanal D. Foarte mulți membri ai echipei lucrau de acasă, iar invitații intrau în emisiune prin Skype. Cu toții ne-am adaptat din mers la aceste noi condiții de lucru, iar invitații noștri au devenit cumva parte din echipă mai ales că de multe ori pregăteam înainte intervențiile, din punct de vedere tehnic, pentru ca aceștia să poată intra în dialog cu prezentatorii pe Skype”, explică Fatih Salis.

Kanal D România face parte din trustul de televiziune Dogan Media, cel mai mare grup de media din Turcia. Kanal D s-a lansat în România în primăvara anului 2007.

Sursa foto: Shutterstock

