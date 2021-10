Cineplexx vinde bilete cu 10 lei la filme de groază în săptămâna Halloween

Lanțul de cinematografe Cineplexx va lansa o campanie dedicată săptămânii Halloween, în cadrul acesteia biletele la filmele de groază având un preț redus la 10 lei.

În București, Cineplexx operează săli de cinema în Mall Băneasa și complexul comercial Titan.

Premieră tematică. Din 20 octombrie, Michael Myers readuce coșmarul pe marile ecrane odată cu avanpremiera celui mai nou film din franciza de succes „Halloween”. Dacă inițial filmul explora trauma din trecut a lui Laurie, „Halloween: Noaptea Crimelor” este despre trauma unui întreg oraș. Ce se va întâmpla cu Haddonfield după ce acțiunile lui Myers l-au pus pe hartă? Horror-ul este a douăsprezecea parte din franciză și este una șocant de realistă.

HALLOWEEK cu 10 lei per film. În plus, în perioada 25-31 octombrie cele mai bune filme de groază lansate în 2021 revin în programul Cineplexx la 10 lei prețul unui bilet în promoția săptămânii - Halloweek. Printre titlurile incluse în campanie se numără: „Fără Zgomot 2/ A quiet Place 2”, „Old: Prizonierii timpului”, „Altarul/ The Unholy, „Omul din întuneric 2/ Don’t Breathe 2, „ Scapă, dacă poți 2! Escape Room 2”, „Candyman”, „Casa Nopții/ Night House”, „Familia Addams 2/ Addams Family 2” și „Malignant – Încarnarea răului”.

Caricaturi de Halloween. În cea mai înfricoșătoare zi din lună, duminică - 31 octombrie, va avea loc o sesiune de caricaturi în timp real destinat celor care îndrăgesc filmele horror, în toate locațiile Cineplexx. Un artist talentat va desena pe loc carticaturile spectatorilor într-un mare stil de Halloween, începând cu ora 17:00. Iar asta nu e tot! Cinematografele intră în spiritul sărbătorii cu decoruri tematice, costume și promoționale de luat acasă.

Programul complet al celor cinci cinematografe, detalii despre campania Halloweek și bilete pot fi găsite în orice moment pe site-ul www.cineplexx.ro sau în aplicația Cineplexx disponibilă gratuit pe iOS și Android.

Cineplexx este unul dintre cei mai importanți operatori de cinematografe din Europa Centrală și de Est, cu o experiență de peste 50 de ani în industrie. Compania operează în prezent peste 60 de cinematografe în 12 țări: Austria, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord, Grecia, Italia și România, unde acesta deține cinci locații – Băneasa, Titan, Satu-Mare, Sibiu și Târgu-Mureș.

