Ce filme le plac cu adevărat românilor: Ultimul film 5GANG, încasări mai mari decât Matrix sau Cruella

1 Spider-Man: No Way Home 10,3 422.884

2 Fast & Furious 9 9,1 377.840

3 Dune 4,5 170.537

4 Luca 4,4 N/A

5 House of Gucci 4 N/A

6 No Time to Die (James Bond) 4 N/A

7 Venom: Let There Be Carnage 3,7 145.829

8 Jungle Cruise 3 N/A

9 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2,9 N/A

10 Black Widow 2,8 N/A

11 Free Guy 2,7 N/A

12 Eternals 2,6 N/A

13 Tabăra 2,5 115.313

14 The Conjuring: The Devil Made Me Do It 2,2 107.000

15 Encanto 2 N/A

16 Suicide Squad 1,8 85.136

17 The Matrix Resurrections 1,8 75.849

18 Zăpadă, Ceai și Dragoste 1,6 N/A

19 Cruella 1,6 N/A