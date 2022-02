Ce filme noi se lansează în februarie la Cinema City

„Death on the Nile / Moarte pe Nil” este una dintre cele mai importante premiere de luna aceasta din cinematografele Cinema City. Alte lansări anunțate pentru luna februarie sunt Moonfall, Nightmare Alley și Marry Me.

Studiourile 20th Century prezintă un nou film plin de mister despre haosul emoțional și consecințele mortale declanșate de iubirea obsesivă, ecranizare a celebrului roman din 1937 al Agathei Christie, „Death on the Nile / Moarte pe Nil”. În regia lui Kenneth Branagh, filmul este un thriller îndrăzneț, plin de aventură și suspans . Vacanța egipteană a celebrului detectiv belgian Hercule Poirot, la bordul unui vas de croazieră, se transformă într-o căutare terifiantă a unui criminal, care a întrerupt tragic luna de miere idilică a unui cuplu aparent perfect.

Noul film are toate ingredientele unui succes: peisaje epice, priveliști de neuitat, deșertul și maiestuoasele piramide din Giza, pasiune nestăpânită și gelozie pe măsură, plus un grup cosmopolit de călători îmbrăcați impecabil, care au parte de răsturnări de situație neașteptate. Iar deznodământul e surprinzător și șocant.

„Death on the Nile / Moarte pe Nil” reunește echipa din spatele hitului global „Murder on the Orient Express / Crima din Orient Express” și îl are în rolul principal pe detectivul Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Lui i se alătură o distribuție de cinci stele, inclusiv Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders și Letitia Wright.

SINOPSIS Death on the Nile / Moarte pe Nil

În timpul unei croaziere pe Nil, Hercule Poirot își întrerupe vacanța pentru a investiga decesul unei tinere moștenitoare.

„Death on the Nile / Moarte pe Nil”, unul dintre cele mai complexe și fermecătoare volume semnate de celebra Agatha Christie, este transpus acum pe marele ecran, într-un thriller captivant, plin de rafinament, aventură, dragoste și suspecți. În regia lui Kenneth Branagh, filmul îi are în distribuție, printre alții, pe Gal Gadot, Kenneth Branagh, Armie Hammer și Emma Mackey.

Distribuit în România de Forum Film, „Death on the Nile / Moarte pe Nil”, va avea premiera pe marele ecran în data de 11 februarie 2022.

