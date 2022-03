Serialul în care a jucat președintele Ucrainei va fi disponibil și în România

Pro TV a cumpărat serialul ucrainean „Servant of the People” / „Servitorul poporului”, în care președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski joacă rolul principal, scrie TV Mania. Anunțul a fost făcut de către compania de distribuție Eccho Rights, care a vândut licența serialului mai multor radiodifuzori importanți.

Marile rețele globale de televiziune au anunțat preluarea serialului „Servitorul poporului”, producția ucrainiană în care Volodymyr Zelenski joacă rolul unui președinte. Publicația Deadline menționează că atât canalul britanic Channel 4, cât și MBC, care emite în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia și PRO TV din România urmează să distribuție serialul.

„În calitate de distribuitori internaționali ai serialului „Servant of the People”, creat de președintele Zelenskiy și care îl are în rol principal, poziția Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtășească această poveste.

Serialul este o comedie, dar și un document important de unde provine Zelenskiy. Președintele său fictiv este un om normal, care își dezvoltă rolul de lider eroic și adorat. În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski și poporul ucrainean este mult mai sumbru și îngrozitor decât comedia serialului. Există paralele evidente cu situația din lumea reală, iar „Servant of the People” este o piesă fascinantă, importantă și istorică a televiziunii. O serie de radiodifuzori majori au convenit deja asupra licențelor serialului în ultima săptămână, inclusiv Channel 4 în Marea Britanie, MBC în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia și PRO TV în România.

Trei sezoane ale serialului, precum și un lungmetraj sunt toate disponibile pentru licență de la Eccho Rights.

În cele din urmă, Eccho Rights a eliminat toate serialele deținute și produse de Rusia din catalogul nostru. În solidaritate cu Ucraina, trebuie să luăm toate măsurile punitive disponibile în lupta împotriva Rusiei”, este anunțul făcut de compania de distribuție.

Sursa foto: Volodimir Zelenski / Twitter

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: