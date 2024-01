''Past Lives'', desemnat cel mai bun film de Societatea Naţională a Criticilor de Film din SUA

Pelicula ''Past Lives'', filmul de debut al regizoarei sud-coreene şi canadiene Celine Song, a fost desemnat cel mai bun film de Societatea Naţională a Criticilor de Film (NSFC) din Statele Unite, potrivit unui mesaj publicat pe platforma X, informează DPA.

Printre finaliştii acestei categorii s-au mai numărat filmele ''The Zone of Interest'' şi ''Oppenheimer''.



Actriţa germană Sandra Hüller a fost votată cea mai bună actriţă graţie rolurilor din ''Anatomy of a Fall'' şi ''The Zone of Interest''. Pe lista finaliştilor în această categorie s-au mai regăsit Emma Stone, protagonista peliculei ''Poor Things'', şi Lily Gladstone, graţie peliculei ''Killers of the Flower Moon''.



Acest cel mai recent premiu obţinut de Hüller îi sporeşte şansele la obţinerea unui premiu important anul acesta.



Hüller a mai fost premiată şi de Asociaţia Criticilor de Film din Los Angeles în decembrie.



Hüller este de asemenea nominalizată la Globurile de Aur, care vor fi decernate duminică seară în California.



Premiul pentru regie a fost câştigat de britanicul Jonathan Glazer pentru pelicula ''The Zone of Interest'', în care Hüller interpretează rolul soţiei comandantului unui lagăr de concentrare, Rudolf Höss, interpretat de Christian Friedel, şi care locuieşte într-o casă luxoasă în vecinătatea lagărului de concentrare de la Auschwitz.



Andrew Scott, protagonistul peliculei ''All of Us Strangers'', a fost desemnat cel mai bun actor. În aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi Jeffrey Wright, graţie peliculei ''American Fiction'', şi Cillian Murphy, protagonistul ''Oppenheimer''.



NSFC reuneşte circa 60 de critici de film şi decernează aceste premii din anul 1966. Printre câştigătorii anilor trecuţi s-au numărat ''Moonlight'', ''Parasite'' şi ''Nomadland'', pelicule care au fost recompensate ulterior cu premii Oscar.

Sursa foto: Unsplash

