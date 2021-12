Facturile la energie electrică continuă să-și mențină trendul ascendent. Florin, un bărbat din București și-a schimbat contractul de furnizare a energiei electrice la începutul acestei toamne. Prima factură i-a venit abia în luna noiembrie și nu mică i-a fost mirarea când a zărit o sumă colosală pentru un apartament cu doar două camere.

Noi nereguli la facturile de energie electrică. Cum s-a trezit un bucureștean cu o factură uriașă

3.307 lei este valoarea facturii primite de Florin Stoica, un bucureștean care locuiește într-un apartament cu două camere, pentru care furnizorul i-a estimat un consum uriaș, de aproape 4.500 kWh.

„Am schimbat contractul Enel din cauza unui eveniment în familie și a trebuit să trec noul contract pe numele meu. Am primit răspuns că noul contract va fi activat într-o lună, ceea ce nu s-a întâmplat. A venit factura pentru perioada 6.09 - 31.10 cu 4.480 de kWh și cu o plată de peste 3.300 de lei. Un apartament cu 2 camere nu poate consuma 4.480 kWh în perioada de facturare de două luni. În apartament locuiesc eu și cu mama mea. Ceea ce scrie acolo nu este conform cu realitatea. Acel index nu apare pe contorul meu. Am făcut chiar și poză. Am făcut și poză lunar și le-am transmis”, a povestit Florin Stoica la Digi24.

Bărbatul spune că a contactat compania pentru a vedea ce se poate face într-o astfel de situație, însă furnizorul nu l-a băgat în seamă, în ciuda mai multor încercări. În final, Enel a răspuns doar jurnaliștilor și a transmis că problema va fi remediată.

„În cazul specificat în solicitarea de presă, factura emisă pentru perioada 06.09.2021 - 31.10.2021 va fi corectată, pe baza index-ului trimis de client. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat acestuia, în urma unei erori de sistem, și îl asigurăm de toată deschiderea noastră”, a transmis compania, însă doar după ce a fost contactată de Digi24.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: