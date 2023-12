Dividende 2024. Acestea sunt companiile așteptate să fie generoase cu investitorii

Câștigurile din dividendele estimate să fie distribuite în 2024 sunt în general mai mici decât cele de anul acesta, însă în partea de mijloc a clasamentului valorile sunt mai comprimate, așa că mediana pe intreaga piață nu a scăzut cu mult, potrivit estimărilor făcute de analiștii casei de brokeraj Prime Transaction.

Fondul Proprietatea (FP) este singura companie în cazul căreia analiștii se așteaptă la un dividend cu randament de peste 10% (raportat la prețul actual al acțiunii), după ce anul trecut era vorba de nu mai puțin de 7 companii în această situație.

”Dată fiind nevoia continuă de bani a statului, nu putem exclude nici de această dată rate mai mari de distribuție la companiile din subordinea acestuia sau chiar acordarea de dividende speciale. Totuși, după exceptarea în acest an a majorității companiilor listate de la obligația de a plăti 90% din profit ca dividende, e greu de estimat unde și dacă am putea vedea astfel de situații”, subliniază Marius Pandele, analist Prime Transaction.

Estimările privind randamentele prezentate în articol țin cont de prețul acțiunilor de la data de 29 noiembrie 2023.

Pe întreaga piață, mediana randamentelor (doar pentru emitenții de la care sunt așteptate distribuții de dividende) a scăzut ușor, de la 4,67% anul trecut la 4,34% în prezent.

Pentru primii 10 emitenți scăderea medianei randamentelor a fost ceva mai mare, de la 10,89% la 7,93%, pentru primii 20 de emitenți de la 7,32% la 7,25%, iar pentru primii 30 de emitenți de la 6,36% la 5,57%.

”La nivelul întregii piețe există un număr de 46 de emitenți de la care ne așteptăm să distribuie dividende din profitul pe 2023, comparativ cu 43 de emitenți anul trecut”, spune Marius Pandele.

Top 10 cele mai mari câștiguri din dividende estimate

Dividend estimat Randament brut dividend Fondul Proprietatea 0,1 19,6% Hidroelectrica 11,7 9% Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) 1,84 8,9% Conpet 6,75 8,7% Nuclearelectrica 4,14 8,7% Petrom 0,0425 7,8% BRD 1,29 7,7% Transilvania Investments 0,0225 7,5% Romgaz 3,52 7,3% Purcari 0,975 7,1%

Au fost luate în calcul doar companiile lichide, incluse în indicele BET-BK

Dividende Fondul Proprietatea

În cazul Fondul Proprietatea, dacă luăm în calcul sumele primite până acum sub formă de dividende ordinare de la companiile la care are dețineri (cele mai mari fiind de la Hidroelectrica) și scădem cheltuielile detaliate în politica de dividende ajungem la o sumă de circa 550 mil. lei distribuibilă sub formă de dividende în 2024, echivalent cu aproape 0,1 RON/acțiune, aproape o cincime din prețul de piață al acțiunii.

”Momentan e prematur să facem calcule din care să reiasă dacă FP are resursele financiare necesare pentru a plăti dividende atât de mari în lipsa veniturilor obișnuite de la Hidroelectrica, însă dacă ne uităm la distributiiile de numerar din anii trecuți observăm că ele au fost de obicei mai mari decât cele asumate în politica de dividend, așa că ar fi de așteptat ca și în 2024 situația să se păstreze în aceiași parametri”, spun analiștii Prime Transaction.

Dividende Hidroelectrica

Hidroelectrica (H2O) are în momentul de față cele mai bune rezultate dintre emitenții de Stat, continuând să raporteze o creștere a profitului în primele nouă luni ale anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, în condițiile în care majoritatea celorlalți au scăderi mari sau, în cel mai bun caz, se mențin în aceeași zonă. Mai mult, compania a avut în mod constant rate mari de distribuție, în acest an distribuind 90% din profitul pe 2022, la care s-au adăugat și dividende suplimentare din profitul reportat.

”În acest context nu este de mirare că randamentul pe care îl anticipăm pentru dividendele din profitul pe 2023 este la limita de sus a topului din acest an, mai ales într-un moment în care piața vine după creșteri importante ale cotațiilor, iar mulți dintre emitenții clasici de dividend au avut un an mai slab decât cel anterior”, afirmă analiștii casei de brokeraj.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: