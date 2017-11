Sebastian Bodu, fost presedinte al ANAF, a cerut in justitie anularea hotararilor luate in Adunarea Actionarilor Transelectrica din 16 octombrie, in care s-a decis distribuirea unor dividende speciale in valoare bruta de 2,33 lei/actiune.

“Prin cererea formulata, reclamantul, domnul Sebastian Bodu, solicita emiterea unei ordonante presedintiale impotriva Transelectrica, prin care sa se dispuna suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 16.10.2017 pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare pe dreptul comun. Hotararea AGA mentionata a fost atacata si cu actiunea in anulare pentru nelegalitate, dupa cum sustine domnul Sebastian Bodu, insa pana la acest moment companiei nu i-a fost...