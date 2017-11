Sphera Group (SFG) a debutat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu o crestere de 15,8% fata de pretul stabilit in IPO, desi in piata pretul cerut in oferta publica initiala nu a fost considerat unul tocmai mic. Circa 65% din actiunile SFG vandute in IPO au fost achizitionate de investitori institutionali straini.

Actiunile operatorului KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania au inchis joi la un pret de 33,6 lei, semnificativ peste nivelul de 29 lei/actiune stabilit in IPO. La pretul din IPO, indicatorul P/E (price-earnings ratio) al Sphera era de 22, in conditiile in care media inregistrata la nivelul BET, indicele care urmareste cele mai tranzactionateactiuni de pe bursa, se situa la aproximativ 12. “Nu este un motiv punctual pentru care actiunile Sphera cresc. De ce cumpara investitorii acum...