“Imi doresc ca atat piata, cat si angajatii Postei Romane sa receptioneze pozitiv acest mesaj din partea actionarilor nostri. Sustinerea capitalizarii transmite un mesaj ferm de incredere in Compania Nationala Posta Romana. Capitalizarea cu 170 de milioane de lei este o gura de oxigen pentru o companie care se lupta cu probleme istorice lasate in urma de echipe de management care nu si-au facut datoria. In perioada imediat urmatoare, acesti bani ne ajuta sa stingem o parte dintre datorii, dar in acelasi timp sa initiem proiecte noi, centrate fix pe nevoile clientilor nostri', mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Elena Petrascu.

Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, a transmis, joi, reprezentantilor Fondului Proprietatea (FP) sa se implice in procesul de capitalizare a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), in calitate de actionar alaturi de ministerul de resort.

Mesajul a fost inaintat in cadrul discutiilor organizate la sediul MCSI, la care a participat si o delegatie a Fondului Proprietatea (FP), condusa de Johan Meyer, co-manager de portofoliu in Romania.

Potrivit ministerului de resort, in bugetul MCSI pe 2017 sunt prevazute credite in suma de 170 de milioane de lei pentru capitalizarea Postei Romane, ca aport al statului, proportional cu cota de participare detinuta, iar ceilalti actionari pot participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare.

Posta Romana, companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, este o institutie publica, fiind detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in proportie de 75%, si Fondul Proprietatea (FP), cu 25%.

Sursa foto: Posta Romana