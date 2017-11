Ridicarea sau eliminarea pragului de detinere la Societatile de Investitii Financiare, un subiect amplu discutat, dezbatut si transat in piata financiara in ultimii ani, pare aproape de un deznodamant. Mircea Ursache, vicepresedintele ASF, a declarat la emisiunea Profesionistii in Investitii, ca ar trebui sa se transeze aceasta problema si sa se ia o decizie. “Vom afla adevarul despre SIF-uri abia dupa ridicarea pragului. Multe lucruri din trecutul acestora, inclusiv modul in care s-a votat, vor face obiectul unor investigatii separate derulate de noi sau de alte institutii abilitate”, a declarat oficialul ASF.

Din punctul sau de vedere, existenta pragului de detinere la 5% blocheaza piata si participarea mai activa la viata economica a tarii si spera ca acest subiect sa fie transat in mandatul sau la ASF.

“Mutatiile care au avut loc in ultimii ani, la Societatile de Investitii Financiare, arata ca doar nostalgicii mai pot vorbi de cuponari in actionariatul acestora. De asemenea, s-a schimbat fundamental raportul intre detinatorii de actiuni ca urmare a conversiei cupoanelor si cei care au cumparat din piata. In cel putin 4 dintre SIF-uri, ponderea celor care au investit in piata libera depaseste 85 – 85% din total. Problema se pune, deci: mai poate statul roman sa mai tina un prag artificial sau trebuie sa lasam Adunarea Generala a Actionarilor sa decida?”, a mai spus Ursache.

Vicepresedintele ASF a sustinut intotdeauna varianta prin care articolul ce prevede pragul de detinere sa fie abrogat si actionarii sa decida ce se intampla cu pragul la fiecare societate, in anumite condutii de cvorum. “Este una dintre ultimele bariere care mai fac din piata romaneasca sa fie inca blocata in cazuri in care decidentul este altul decat actionarul, in acest caz statul”, a mai spus Mircea Ursache.