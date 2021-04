Dividende 2021: Câți bani pun pe masă companiile listate, după un an de criză

Sezonul dividendelor a luat startul pe Bursa de Valori București (BVB), anul acesta sumele distribuite deținătorilor de acțiuni fiind mai mici decât în anii anteriori, dar în continuare peste câștigurile pe care le-ar fi adus un depozit bancar în ultimul an.

Criza sanitară cauzată de pandemia COVID-19 a făcut mai precaute companiile de pe bursă anul acesta, în special băncile, care au primit recomandări de la Banca Centrală Europeană cu privire la păstrarea unei părți a profitului în companie, în vederea obținerea unei capitalizări cât mai bune.

”Media randamentelor pentru dividendele propuse în acest an este mai mică față de nivelul la care erau obișnuiți investitorii pe piață locală de capital, în ultimii ani. Deși a fost un an dificil pentru societățile listate la Bursa de Valori București, ca rezultat a crizei medicale COVID-19, putem observă că media randamentului dividendului, chiar și dacă excludem dividendul special oferit de către Teraplast, se menține semnificativ peste dobânzile bancare bonificate în cazul depozitelor”, menționează analiștii casei de brokeraj Prime Transaction.

Compania Randament dividend Dividend / acțiune (lei) Teraplast 16,2% 0,13 Conpet 7,5% 6,9 Petrom 7% 0,031 Nuclearelectrica 5,9% 1,5651 Romgaz 5,3% 1,79 Electrica 5,2% 0,73 Purcari 4,9% 1,3 BVB 4,3% 1,0672 Fondul Proprietatea 4% 0,072 Transelectrica 3% 0,814 Transgaz 2,7% 8,14 SIF Oltenia 2,6% 0,05 BRD 0,4% 0,0749

Media randamentului dividendelor propuse pentru companiile din indicele BET-BK este de 5,4%, influențată de dividendul record oferit de Teraplast (TRP), cu un randament de 16,2%, în urmă vânzării unei părți din afacere. Dacă eliminăm dividendul oferit de către TRP, atunci media randamentul scade cu circa un procent, respectiv o medie de 4,4%.

Pe lângă Teraplast, mai avem trei companii care se situează peste media de 5,4%, respectiv: Conpet, OMV Petrom și Nuclearelectrica.

BRD se află pe ultima poziție în clasament, cu un randament de 0,47%. Dividendul este unul foarte mic, mai ales având în vedere că anul trecut compania nu a oferit acționarilor un dividend, deși profitabilitatea companiei a fost una ridicată. SIF Oltenia are al doilea cel mai mic randament, în cazul în care actionarii vor decide repartizarea profitului în dividende. Este de precizat că în ultimii ani compania a recompensat actionarii cu dividende, dar nu este exclus faptul ca în acest an să se voteze a doua variantă din convocatorul AGA, respectiv aceea de a folosi banii pentru un program de răscumpărare de acțiuni. Topul dividendelor sub asteptari este completat de Transgaz cu un randament de 2,7%.

Ca și în alți ani, o serie de companii vor înlocui dividendele cu acțiuni gratuite. Astfel, Banca Transilvania va distribui câte o acțiune gratuită pentru fiecare 10 deținute; Bittnet System va face două distribuții, una de o acțiune pentru 10 deținute și o altă distribuție de 6 acțiuni pentru 10 deținute; Impact va acorda o acțiune la 2 deținute; Purcari va distribui o acțiune pentru fiecare altă acțiune deținută.

