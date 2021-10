Compania de IT Bento vrea să se listeze pe bursă printr-un plasament privat

Bento – Intellectually Curious, companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, și-a anunțat intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Compania are în plan ca acțiunile sale, care vor fi disponibile sub simbolul BENTO, să fie listate la BVB până la finalul anului.

Înainte de listare, Bento va efectua un plasament privat pentru a atrage 6 milioane de lei în vederea dezvoltării de produse software proprii și scalării produselor și serviciilor sale către noi clienți și verticale de business.

„Indiferent de fluctuațiile economice care au avut sau au loc la nivel global, industria IT a demonstrat că este rezistentă și deseori chiar beneficiară unor astfel de șocuri economice. Totodată, piața serviciilor software, de digitalizare, precum și cea aferentă produselor IT&C este în creștere și datorită contextului global ce aduce în centrul atenției digitalizarea afacerilor. Compania noastră se află într-un context favorabil din punct de vedere al potențialului de dezvoltare” a declarat Vlad Bodea, cofondator și Executive Managing Partner al Bento.

Bento are peste 15 ani de experiență în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și cloud pentru companii active în industrii multiple, precum energie, FMCG, utilități, telecomunicații, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuție, transporturi și servicii. Compania are în acest moment peste 70 de angajați și deține un portofoliu diversificat de clienți format din companii multinaționale din România, SUA și Elveția. De asemenea, Bento este partener cu furnizori de renume precum Microsoft, HPE și CISCO.

Infuzia de capital va fi utilizată pentru dezvoltarea tehnologică și scalarea comercială a produselor software proprii dezvoltate de companie, cu accent pe Bento Field Service Management și Bento Mobile Device Management, realizarea de noi parteneriate în cadrul diviziei IT, Infrastructură & Cloud și creșterea prezenței Bento la nivel internațional.

Citeste si: Lăptăria cu Caimac vine la Bursa de Valori București

„Decizia de a ne lista pe piața AeRO a Bursei de Valori București vine într-un context favorabil pentru industria de IT atât la nivel local cât și global. Vrem ca împreună cu investitorii BVB să dezvoltăm compania, în special produsele noastre software și să ne extindem și mai puternic portofoliul de clienți inclusiv la nivel internațional” a declarat Radu Scarlat, Partener și General Manager al Bento.

„Bento Field Service Management” („Bento FSM”) este o suită de aplicații dedicată companiilor care livrează servicii prin intermediul echipelor distribuite în teren. Bento este unicul producător din România cu o astfel de soluție în portofoliu, aceasta fiind deja implementată la companii multinaționale din diferite verticale de business. Prin această aplicație sunt digitizate, automatizate și optimizate toate activitățile aferente furnizării de servicii cu echipe în teren, la nivel operațional fiind aduse îmbunătățiri de până la 30%.

„Bento Mobile Device Management” („Bento MDM”) este un sistem dedicat companiilor care administrează o flotă substanțială de dispozitive mobile, precum tablete, smartphones, POS etc. Soluția permite o administrare centralizată a acestor dispozitive, impunerea de politici de securitate, urmărirea dispozitivelor prin GPS, gestionarea de la distanță a drepturilor fiecărui utilizator, a aplicațiilor și a setărilor cât și blocarea dispozitivelor pentru a fi utilizate doar în scopul intenționat.

În 2020, Bento a înregistrat o cifră de afaceri de 15,3 milioane de lei și un profit net de 1,8 milioane de lei. În primele șase luni din 2021, Bento a raportat venituri de 11,9 milioane de lei, o creștere record de 88% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania estimează o cifră de afaceri de 26 milioane de lei pentru întreg anul 2021 și un profit net de 4 milioane de lei.

Plasamentul privat este estimat să aibă loc în luna noiembrie și va fi intermediat de TradeVille, în timp ce Cornerstone Communications va fi Consultantul Autorizat al Bento după listare.

Citeste si: Cei mai mulți bani atrași vreodată pe piața AeRO: IT-iștii de le AROBS

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: