Singura firmă de brokeraj listată pe BVB vine în piață cu obligațiuni de 25 mil. lei

Prima emisiune de obligațiuni a BRK Financial Group (BRK), societate de servicii de investiții financiare din Cluj-Napoca cu o istorie de 27 de ani pe piața de capital locală și singura societate de brokeraj listată la Bursa de Valori București (BVB), a debutat marți la BVB sub simbolul bursier BRK26.

Fondurile atrase în cadrul plasamentului privat, 25 milioane de lei, vor susține extinderea activității de market-making și diversificarea portofoliului de produse structurate. BRK Financial Group este în prezent lider pe segmentul de produse structurate, cu 38,1% din valoarea totală tranzacționată de la începutul anului. Brokerul din Cluj este de asemenea și market maker al emitentului pentru cel mai mare număr de instrumente financiare, 11 acțiuni și o emisiune de obligațiuni.

„Prin listarea acestei emisiuni de obligațiuni, BRK marchează o nouă premieră, respectiv primul emitent care îndeplinește această calitate din trei unghiuri, respectiv acțiuni listate în 2005, emitent de produse structurate din 2012 și, începând de astăzi, emitent de obligațiuni. Prin această operațiune de atragere de capital ne-am crescut capitalul de lucru până la aproximativ 130 milioane lei, care rămâne prepondent finanțat prin capitalurile proprii (73%), complementar prin obligațiuni (19%) și rezidual prin linii de credit. Fondurile atrase vor fi alocate pentru extinderea unor linii de business care generează plus valoare ridicată și mă refer la segmentele de market making al emitentului, respectiv emiterea de produse structurate”, spune Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group.

BRK Financial Group a fost înființată în 26 octombrie 1994, iar din 2005 este listată pe Piața Reglementată, fiind prima și singura societate de brokeraj listată la Bursă. BRK își administrează propriul portofoliu de active financiare şi oferă servicii clasice de brokeraj la nivel național și internațional, precum și operațiuni coporate. Compania a raportat pentru primul semestru din acest an un profit net de 14,8 milioane de lei, o creștere de 95% față de finalul anului trecut.

Administrarea portofoliului propriu include tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate. BRK Financial Group deține SAI Broker precum și poziții de control în cadrul start-up-urilor Romlogic Technology, Firebyte Games (FRB), GoCab Software și REIT Capital, administratorul companiei listate Star Residence Invest (REIT). Operațiunile derulate pe contul propriu au generat, în primele șase luni ale anului, un profit de peste 10 milioane de lei.

BRK este Market Maker al Emitentului pentru 12 instrumente financiare listate la BVB. În prima jumătate de an veniturile din activitatea de market maker au crescut cu 43% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 2,7 milioane de lei.

Pe segmentul de produse structurate BRK are o poziție de lider de piață: în primele 9 luni din acest an BRK a intermediat 38,1% din valoarea totală a tranzacțiilor cu produse structurate, de 470 milioane de lei. Ca parte a planului de extindere pe acest segment, BRK intenționează să listeze produse structurate și pe alte piețe din Europa Centrală, respectiv bursele din Polonia, Ungaria, Austria. BRK estimează o cotă de piață de 10% pe segmentul produselor structurate în primul an de activitate la Bursa de Valori din Budapesta, respectiv 5% la Bursa din Viena și la cea din Varșovia.

BRK Financial Group se află în top patru intermediari după valoarea tranzacționată cu acțiuni și unități de fond pe Piața Reglementată de la începutul anului, respectiv 1,8 miliarde de lei (12% din valoarea totală tranzacționată la Bursă). Intermedierea și operațiunile corporate, ca activitate de bază a BRK, au generat venituri mai mari cu 119% în S1 2021 până la 8,9 milioane lei (S1 2020: 4,1 milioane lei).

