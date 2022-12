5 motive pentru a nu ține banii ”la saltea” în 2023. Sfaturile managerilor care administrează averi de 7,7 mld. lei

Inflația, sau valul de scumpiri care a lovit România, a șters în medie 15% din valoarea oricărei sume de bani cash pe care românii au avut-o la dispoziție în 2022. Patru manageri de bani, care împreună administrează averi în valoare totală de 7,7 mld. lei (1,5 mld. euro), vorbesc despre principalele motive pentru a investi în 2023 și explică de ce ”a ține bani la saltea” va fi, probabil, cea mai proastă idee în următorul an.

Pentru 2023, economiștii se așteaptă ca scumpirile să se mai tempereze, probabil în jurul cifrei de 8%, după cum arată și estimările din proiectul de buget al Guvernului pentru anul viitor.

Bursa de Valori București (BVB) a scăzut cu 8% în 2022, luând în calcul evoluția BET, principalul indice al pieței. Evoluția a fost în ton cu cea de pe piețele internaționale și a venit după mai mulți ani în care acțiunile românești au crescut. Totuși dacă ar fi să luăm în calcul și dividendele distribuite de companiile locale, Bursa de Valori București urcat cu 0,7% anul acesta (indicele BET-TR).

Burlan, Raiffeisen AM: Profitați de reducerea taxelor pe bursă în 2023

Investitorii de la bursă vor beneficia de la începutul anului viitor de impozite mai mici pentru tranzacţiile cu profit şi de o procedură simplificată de taxare. Astfel, investitorii nu vor mai trebui să completeze o fișă pe care să o trimită apoi la ANAF, impozitul pe câștigurile realizate pe bursă urmând să fie reținut direct la sursă, adică la firmele de brokeraj sau la administratorii de fonduri de investiții unde și-au plasat banii.

În plus, investitorii care își vor menține plasamentele pe bursă cel puțin un an vor fi impozitați cu 1%, în vreme ce deținerile mai mici de un an vor fi impozitate cu 3%. Până acum, câștigurile de pe bursă erau impozitate cu 10%.

”Cadrul de taxare mult mai favorabil din 2023 reprezintă unul dintre principalele motive pentru a investi pe bursă anul viitor”, director de investiții, Raiffeisen Asset Management.

Acesta adaugă faptul că scăderea bursei din 2022 și ”ieftinirea” acțiunilor ar trebui să reprezinte un alt motiv bun pentru a investi în 2023.

Manolescu, OTP: Nu vă investiți banii de care aveți nevoie în următoarele 6 luni. Mențineți o rezervă de cash pentru momentele când este ”sânge pe stradă”

Când bursele scad și nu îți mai vine să te uiți la evoluția acțiunilor pe monitor, acela se dovedește adesea a fi cel mai bun moment pentru a investi, subliniază Dragoș Manolescu, direcetor general adjunct al OTP Asset Management.

Citeste si: Un investitor crede că urmează „extincția criptomonedelor”

”Le-aș recomanda investitorilor să mențină o rezervă de lichiditate, un buffer, pe care să îl folosească atunci când este «sânge pe stradă»”, menționează el.

Reprezentantul OTP suibliniază însă că investitorii nu ar trebui să încerce să facă ”market timing”, adică să încerce să cumpere la cele mai mici prețuri și să vândă la cele mai mari prețuri, pentru că în realitate acest lucru nu reușește niciodată. În schimb, investițiile recurente, a unor sume mici dar constante, sunt cele mai recomandate în perioade dificile, precum cea pe care o traversăm în prezent.

”Nu în ultimul rând, le-aș spune investitorilor să nu își investească pe bursă niciodată banii de care vor avea nevoie pe termen scurt, în următoarele 6 luni, de exemplu. Banii de concediu sau pentru cheltuieli care vor urma pe termen scurt i-aș ține în fonduri care investesc în instrumente financiare cu venit fix, sau chiar în depozite bancare.

Citeste si: Cade piaţa bursieră în 2023?

Aurel Bernat, BT AM: Banii investiți în economia reală vor aduce mereu câștiguri mai mari decât cele din depozite

Dobânzile la depozite au crescut în 2022, până la un maxim de 9%, însă chiar și așa nu au reușit să acopere rata inflației. Aurel Bernat, directorul BT Asset Management, consideră că pe termen lung investițiile în economia reală, adică în acțiunile companiilor românești, vor depăși mereu câștigurile oferite de depozite.

”Economia reală tre să producă peste nivelul bonificației de la contul curent sau depozit bancar și cred că banii puși în mișcare prin intermediul bursei vor aduce randamente mai bune decât orice altă oportunitate”, spune el.

Adrian Cojocar, Patria AM: Investițiile pasive sunt subestimate. Dacă ai bani pe bursă cel mai mare efort este cel emoțional

Adrian Cojocar, director general adjunct, Patria Asset Management, le recomandă investitorilor obișnuiți să se concentreze pe investițiile pasive, pe termen lung, deoarece acestea sunt și cele mai simple.

Citeste si: Noul guvern va trebui să dezamorseze „bomba” pensiilor mărite cu 40%

”Este subestimat subiectul investițiilor pasive care aduc câștiguri și atunci când ești în vacanță. Poți câștiga bani din investiții și fără effort prea mare în momentul acesta. Singurul efort mai susținut este cel emoțional, creat de volatilitatea investițiilor, dar dacă investești sume mici de bani și recurent, acest efect emoțional e mai ușor de administrat”, spune administratorul de bani.

Cojocar subliniază că în ciuda numeroaselor evenimente negative din ultimul deceniu, bursa a generat câștiguri în medie de 17% pe an (dividende incluse) în tot acest interval de timp, semnificativ peste dobânzile bancare.

”După ce prinzi gustul investițiilor începi să devii mai responsabil cu banii, pentru ca îți dai seama că orice ban plasat în investiții îți aduce valoare adăugată și ești mai puțin dispus să cheltuiești pe lucruri care nu sunt necesare”, concluzionează Adrian Cojocar.

Citeste si: Managerii de bani raspund: de ce un roman si-ar da economiile pe...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: