Banca Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România, a înregistrat un profit net de 2,48 mld. lei la nivel de grup în 2022, în creștere cu 23% comparativ cu anul anterior. Acesta este cel mai mare profit înregistrat de Banca Transilvania de la înființare, depășind recordul din 2015, cifrat la 2,41 mld. lei, atunci când a fost integrat câștigul din preluarea Volksbank România.

Creșterea profitului a fost susținută în primul rând de veniturile din dobânzi (4,42 mld. lei / +40,8% y/y) și cele din speze și comisioane, (1,16 mld. lei / +21,4% y/y). Per ansamblu, Grupul BT a înregistrat venituri operaționale de 6,27 mld. lei în 2022, reprezentând un plus de 27% comparativ cu anul anterior.

“A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina și de multiple incertitudini în plan economic, generate de inflație și de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia României a traversat bine această perioadă. În ceea ce ne privește, am continuat să fim cel mai mare finanțator din România și cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 2022. Am continuat, de asemenea, să investim în tehnologie, digitalizare și infrastructură și am consolidat poziția băncii și a Grupului BT pe piața locală. Rezultatele financiare confirmă așteptările noastre și sunt baza planurilor ambițioase pentru viitor. Suntem atenți și preocupați de evenimentele geopolitice și macroeconomice, dar în același timp deschiși și la eventuale oportunități”, menționează, într-un comunicat de presă, Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

Creditele au crescut până la 68 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la 119,7 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 39,85 miliarde lei, ale persoanelor juridice.

Eficienţa operaţională a băncii, reflectat de raportul cost/venit, s-a păstrat la nivelul confortabil de 49,7% datorită bunei gestionări a costurilor şi eficientizării prin digitalizarea proceselor.

Conducerea băncii va propune Consiliului de Administrație o alocare a profitului aferent 2022 pentru capitalizarea băncii în cuantum de peste 900 milioane de lei, restul fiind alocat constituirii de rezerve din rezultatul reportat. Propunerea este în concordanță cu recomandările de prudență ale Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială și ale Băncii Naționale a României, având în vedere contextul internațional volatil și provocările interne.

Alte cifre importante pentru BT în 2022

Peste 12.000 de români şi-au cumpărat locuinţă cu ajutorul BT, suma acordată fiind de peste 3,6 miliarde lei. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 17 miliarde lei.

Peste 100.000 de credite de consum, de aproximativ 3,8 miliarde lei, au fost acordate anul trecut. Soldul acestor credite a ajuns la 9,6 miliarde lei.

Banca a acordat peste 16.000 de împrumuturi noi, în valoare de 4,5 miliarde lei, pentru aproximativ 16.300 de clienţi IMM&Micro.

Portofoliul creditelor IMM a ajuns la 22,5 miliarde lei.

Numărul creditelor noi acordate de bancă a crescut cu aproape 10% în 2022 față de 2021, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe segmentul LargeCorporate, unde numărul finanțărilor a crescut cu 48%.

Soldul creditelor a crescut cu peste 21%, din care o creștere semnificativă, de peste 30%, este soldul creditelor pentru companii. Mai mult de jumătate din creșteri au fost generate de creditele pentru capital de lucru. În ceea ce privește finanțările pentru populație, volumul creditelor este +8%.

Rata expunerilor neperformante este de 2,44% la 31 decembrie 2022, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 195%. Solvabilitatea BT, cu profit inclus, este de 21,62%, iar fără profitul aferent anului 2022, este de 19,26%.

