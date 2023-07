Când toți ochii sunt pe Hidroelectrica, 2Performant uimește investitorii: Cea mai mare creștere de pe AeRO în 2023

2Performant (2P), companie de tehnologie și liderul pieței de marketing afiliat din România, a ajuns brusc cea mai performantă companie de pe AeRO, piață administrată de Bursa de Valori București. Faptul că investitorii au avut mai mulți bani la dispoziție să cumpere alte acțiuni, după închiderea ofertei Hidroelectrica, dar și așteptările acestora privind extinderea internațională a 2Performant au dus la o creștere de 35% a companiei doar în ultima săptămână.

Luând în calcul doar companiile lichide de pe AeRO, o piață dedicată companiilor de talie medie-mică, aflate în plină dezvoltare, 2Performant se află în topul creșterilor din 2023, cu un avans de 85,1% (vezi tabelul de mai jos)

Cu doar câteva zile în urmă, 2Performant anunțase că în octombrie, la o întâlnire cu investitorii, va oferi detalii despre extinderea companiei pe plan internațional, precum și alte planuri pentru România.

”Vom anunța o serie de planuri importante în toamnă. Vorbim și de planuri la nivel local, nu doar de extinderea internațională. Era cazul să venim cu o rebugetare. În octombrie, vom anunța planuri concrete și anumite lansări, precum și un nou buget”, a declarat Dorin Boerescu, CEO 2Performant și principalul acționar al companiei.

Compania Evoluție 2023 Valoare tranzacții 2023 (lei) 2Performant +85,1% 1.423.000 Intercontinental România +76,0% 5.612.000 2B Intelligent Soft +56,7% 4.512.000 Foraj Sonde Videle +50,0% 1.267.000 Germina Agribusiness +36,7% 1.266.000

*Pentru realizarea clasamentului au fost luate în calcul acțiunile de pe AeRO care au înregistrat tranzacții totale de cel puțin 1 mil. lei în 2023

Antreprenorul dă de înțeles că 2Performant va acorda o mai mare importanță profitului anual înregistrat, asta chiar dacă firma rămâne una concentrată pe dezvoltare în următorii ani.

”Noi fiind o companie de growth, nu am acordat o prioritate extrem de ridicată înregistrării unui profit, ci ne-am concentrat pe livrarea rezultatelor promise, ceea ce s-a și întâmplat. Am observat însă că investitorii pe AeRO pun preț pe profitabilitate și am rebugetat promițând că păstrăm creșterea businessului și, în același timp, revenim pe profit. Am livrat acest lucru în 2022, când am revenit pe profit, cu un an mai devreme decât estimasem atunci când ne-am listat la bursă”, afirmă Boerescu.

2Performant a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 35,1 mil. de lei, în creştere cu 36%, şi un profit net de 258.000 de lei, comparativ cu o pierdere de 700.000 lei înregistrată în 2021.

2Performant a explodat pe AeRO, după ce au început să revină pe bursă banii din oferta Hidroelectrica

O mare parte din creșterea de anul acesta înregistrată de acțiunile 2P a avut loc în ultimele șapte ședințe de tranzacționare din piața AeRO, acolo unde acestea sunt listate. Mai exact, în intervalul de timp menționat, 2Performant a urcat cu 31,9%, până la prețul de 2,48 lei/acțiune, și a ajuns să valoreze 33,1 mil. lei (6,6 mil. euro).

Creșterea acțiunilor 2P a început exact la o zi după finalizarea IPO-ului Hidroelectrica (H2O), o tranzacție uriașă, care a atras majoritatea resurselor de cash ale investitorilor de pe BVB, și în cadrul căreia românii au pus la bătaie 6,22 mld. lei pentru achiziții de acțiuni.

Totuși, din cauza interesului foarte ridicat comparativ cu numărul de acțiuni Hidroelectrica puse la vânzare, doar o treime din cei 6,22 mld. lei au fost ”consumați” în IPO, restul întorcându-se în conturile investitorilor, și, ușor de presupus, s-au îndreptat ulterior către investiții în alte companii de pe bursă.

Boerescu: 2Performant poate ajunge la o capitalizare de 50 mil. euro. Dacă nu eram ”doar” o companie din România, potențialul era de cel puțin 10 ori mai mare

Dorin Boerescu (foto) este încrezător că avansul înregistrat de 2Performant nu reprezintă doar o situație generată de un context momentan pozitiv și consideră că din punct de vedere fundamental compania era chiar ușor subevaluată până nu de mult.

”Eu cred că 2Performant are potențial să ajungă la o capitalizare de 50 mil. euro pentru că, în lumea marketingului digital, am descoperit o oportunitate mult înaintea altora. Dacă nu am fi «doar» o companie din România, potențialul ar fi enorm, de cel puțin 10 ori mai mare. Cred cu tărie acest lucru”, spune Boerescu.

La începutul lui 2023, 2Performant valora 3,55 mil. euro pe bursă, iar în prezent este evaluată de investitori la 6,6 mil. euro.

Dorin Boerescu este în prezent cel mai mare acționar al companiei, cu un pachet de 33% din acțiuni, alături de acesta aflându-se alți antreprenori și investitori cunoscuți în piața locală precum Sergiu Neguț (cofondator FintechOS), Iulian Cîrciumaru (președinte Holde Agri Invest), Alexandru Lăpușan (cofondator Zitec) sau Radu Atanasiu (cofondator și decan Bucharest International School of Management). 2Performant a lansat recent o serie de testimoniale video ale acestora și ale altor 11 investitori din cadrul companiei.

”Nu am de gând să fac exit de la 2Performant prea curând. Am avut propuneri în acest sens dar am refuzat și pentru că valoarea companiei nu a ajuns la nivelul pe care îl consider corect. Dacă la un moment dat va veni un jucător care să ia ce am inventat noi și să scaleze la nivel global businessul, acesta ar putea să fie un argument care să mă convingă să fac un exit”, menționează Dorin Boerescu.

Inflația a pus umărul la creșterea 2Performant în ultimul an

2Performant a intermediat 690.000 de vânzări în al doilea trimestru din 2023, o creștere cu 76% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceste vânzări au avut o valoare totală de 31,4 milioane de euro (excluzând TVA), o majorare cu 45% față de T2 2022, care au generat afiliaților comisioane în valoare de 1,9 milioane de euro, +41%.

Compania nu a dat încă detalii despre profitul/pierderea netă din primul semestru al acestui an, cifrele fiind așteptate în următoarele 1-2 luni.

”Inflația ne-a influențat pozitiv deoarece, pentru magazinele online, a devenit mult mai important felul în care cheltuiesc bugetele de marketing și eficiența acestei investiții. Din acest motiv, noi am ieșit în față. De asemenea, datorită faptului că 2Performant primește un procent din vânzările generate pentru magazine, inflația crește coșul mediu de cumpărături, iar creșterea prețurilor este captată imediat și în veniturile 2Performant”, explică CEO-ul 2Performant.

În același timp, majoritatea costurilor pentru 2Performant au rămas la un nivel constant, excepția fiind salariile angajaților.

”Sunt încrezător că atât din punct de vedere al creșterii cifrei de afaceri, cât și a profitului, ne vom atinge obiectivele anunțate la începutul lui 2023”, a concluzionat Dorin Boerescu.

2Performant are bugetată pentru 2023 o cifră de afaceri de 48,6 mil. lei, reprezentând o creștere de 39% y/y. De asemenea, compania are în acest an o țintă EBITDA (profit înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare) de 2,6 milioane de lei, dublu față de 2022, și vizează un profit net de 0,86 mil. lei, reprezentând o majorare de 234% y/y.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: