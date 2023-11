Bittnet revine pe profit operațional și își mărește veniturile cu 150% la 9 luni

Bittnet Group a înregistrat o creştere a veniturilor cu 150%, o dublare a EBITDA şi o reducere la jumătate a pierderii brute pe parcursul primelor 9 luni.

Profitul operaţional la 9 luni a revenit în teritoriu pozitiv, însumând 5,7 milioane lei (comparativ cu pierderea de aproape 1 milion lei înregistrată la 30 iunie 2023). Cifra de afaceri a ajuns la 278 milioane de lei, în creştere cu 151% faţă de septembrie 2022, marja brută înregistrată la 44 milioane lei (plus 67%) iar EBITDA a atins 12,3 milioane lei, după un avans de 93%.



Pierderea brută a scăzut la 2 milioane lei, jumătate faţă de pierderea din septembrie 2022.



"În ciuda contextului actual, caracterizat de reduceri semnificative de costuri la nivelul clienţilor globali şi de volatilitate şi incertitudine suplimentară la nivel legislativ în România, ne-am întrebat dacă am făcut cea mai bună alegere când ne-am propus să creştem profitabilitatea în 2023. Cu toate acestea, suntem încântaţi să vedem progrese semnificative: creşterea veniturilor combinată cu reducerea cheltuielilor administrative au dus la dublarea EBITDA faţă de septembrie 2022. Dacă vom continua pe această linie pozitivă, putem încheia anul cu o profitabilitate semnificativ crescută faţă de cea din 2022", a declarat Mihai Logofatu, CEO al Bittnet Group.



În trimestrul al treilea, Bittnet a adăugat peste 100 de noi clienţi, a continuat să optimizeze cheltuielile administrative, să îmbunătăţească gestionarea resurselor echipei şi să se concentreze pe cel mai mare pilon de afaceri din grup, cu cel mai mare potenţial de creştere: Cloud & Infrastructură. Potrivit comunicatului grupului, într-un an cunoscut ca "anul concedierilor" în giganţii IT globali, pilonul Cloud & Infrastructură a înregistrat cea mai mare creştere a veniturilor şi un profit operaţional de aproape 4 ori mai mare în primele 9 luni.



"Activităţile din pilonul de Cloud & Infrastructură ale grupului au fost centrul atenţiei noastre în acest trimestru, fie că a fost vorba de integrarea în structura Grupului a proiectelor de M&A finalizate în ultimul an, fie că ne-am concentrat pe eficientizarea operaţională a companiilor din acest pilon. Cloud& Infrastructură este şi pilonul ale cărui rezultate influenţează cel mai mult performanţa consolidată a grupului şi acest lucru se vede şi în rezultatele la Q3 unde veniturile pilonului au crescut cu 233%, marja brută cu 190%, profitul operaţional fiind de 4 ori mai mare", a precizat Cristian Herghelegiu, GRUP CEO, Clould & Infrastructură.



Bittnet Group (BNET) este primul grup de companii IT din România listat pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), inclus in indicii BET-XT, FTSE Russel Micro-Cap si MSCI Frontier IMI. Bittnet funcţionează ca un integrator de servicii IT&C şi este un lider în domeniul formării profesionale în IT din România. Structura sa este organizată în patru piloni principali de activitate: educaţie, cloud şi infrastructură, securitate cibernetică şi aplicaţii de business şi software.

