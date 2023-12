Bursa de Valori Bucureşti a încheiat foarte bine primele 11 luni din acest an, cu un indice BET în creştere cu aproape 26% faţă de începutul anului, şi un avans de 3,3% doar în luna noiembrie, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, în cadrul unui eveniment de specialitate.

"Din perspectiva Bursei, am încheiat foarte bine primele 11 luni, cu un indice BET în creştere cu aproape 26% faţă de începutul anului şi un avans de 3,3% doar în luna noiembrie. Am bifat în România cea mai mare listare din istoria pieţei româneşti de capital dar şi cea mai mare listare la nivel european la momentul la care a avut loc şi în top trei la nivel global - listarea Hidroelectrica. Am avut un an foarte bun din punctul de vedere al evoluţiei numărului de investitori - am terminat T3 cu aproape 170.000 de investitori", a declarat Radu Hanga, la începutul dezbaterii "Evoluţia fondurilor de investiţii în contextul celui mai mare IPO din România", organizată, joi, de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB).



În ceea ce priveşte fondurile de acţiuni, evoluţia randamentelor acestora a urmat un ritm similar cu cel al pieţei. Numărul participanţilor a crescut cu aproape 100.000 de persoane, de la 1 ianuarie la 30 octombrie, adică o medie de aproximativ 10.000 de noi investitori pe lună şi un număr total record de circa 560.000, la finalul lunii octombrie.



"Acest lucru vine la pachet cu faptul că numărul de investitori în fonduri de acţiuni a crescut cu 13.000. Avem, în medie, 1.300 de investitori noi în fiecare lună, de la începutul anului, ceea ce arată încredere în administratorii de fonduri. Dacă ne uităm la performanţe, la finalul lunii octombrie, primele cinci fonduri au randamente de peste 31% fiecare, pe ultimele 12 luni, un randament semnificativ în condiţii de diversificare maximă - discutăm de fonduri deschise de investiţii administrate activ sau de fonduri care replică indici bursieri", a declarat Horia Gustă, preşedintele AAF.



Conform datelor prezentate de Jan Pricop, director executiv al AAF, la trimestrul al treilea al anului, activele totale erau de aproape 37 miliarde de lei, din care 19 miliarde de lei active nete ale fondurilor deschise de investiţii, diferenţa fiind active ale fondurilor de investiţii alternative.



"Scăderea la nivelul activelor fondurilor de investiţii alternative se datorează, în principal, acelui dividend special pe care Fondul Proprietatea l-a acordat acţionarilor săi, ca urmare a vânzării pachetului de acţiuni de la Hidroelectrica. Practic, cele două componente tind să se egalizeze, după ce, la finalul anului 2022, ponderea activelor fondurilor de investiţii alternative era semnificativ mai mare decât cea a fondurilor deschise de investiţii", a spus Jan Pricop.



În ceea ce priveşte subscrierile, s-a înregistrat un plus de 300 milioane de lei, o schimbare de trend faţă de trimestrul trei din 2022, când se înregistrau ieşiri nete, şi o creştere faţă de trimestrul precedent de 77%. Totodată, numărul de investitori în fondurile de investiţii a crescut cu aproape 20%, din septembrie 2022 până în septembrie 2023, cu un avans de 6,3% în trimestrul al treilea, faţă de trimestrul anterior.



Referitor la dinamica activelor pe categorii de fonduri, există o creştere generală de 5,3%, cea mai importantă înregistrându-se la nivelul fondurilor de acţiuni - o creştere de aproape 30% şi un plus de 760 milioane de lei. Creşteri s-au înregistrat, deopotrivă, şi la fondurile diversificate precum şi la cele de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix.



"Performanţa remarcabilă a pieţei locale din acest an a fost rezultatul unui cumul de factori, în fruntea listei aflându-se listarea Hidroelectrica, care a atras sume considerabile de bani din partea investitorilor, care ulterior s-au întors în piaţă, a setat un nou reper pentru piaţa locală în termeni de multiplii de evaluare şi a fost precursorul distribuţiei extraodinare de dividende a Fondului Proprietatea care a susţinut cererea din piaţă", a explicat Robert Burlan, CFA, Head of Investment Management Raiffeisen Asset Management.



Alţi factori importanţi au fost evoluţia peste aşteptări a economiei româneşti, subevaluarea acţiunilor de pe piaţa de capital românească, precum şi expunerea redusă a companiilor listate la BVB la dobânzile mari din acest an.



În opinia tuturor participanţilor la dezbatere, în 2023 s-au văzut mai bine ca oricând rezultatele educaţiei financiare pe care jucătorii din piaţă, inclusiv AAF prin proiectul "Economiseşte inteligent", o fac de ani de zile, investitorii fiind mult mai maturi, cu planuri investiţionale bine conturate şi cu focus pe investiţii pe termen lung şi foarte lung.



"Investitorii în acţiuni au devenit mai sofisticaţi, înţeleg mai bine noţiunea de investiţii pe termen lung. Am observat diferenţa faţă de pandemie, când au fost retrageri mari, şi începutul războiului din Ucraina, când investitorii au fost mai calmi, retragerile au fost mult mai mici. Investitorii au învăţat ce înseamnă volatilitatea, s-au obişnuit cu ea şi chiar o percep ca pe o oportunitate de a cumpăra mai ieftin. Dacă orizontul de investiţii este lung şi foarte lung, o corecţie de 10-15% nu-i mai sperie, ba mai mult, îi ajută să cumpere mai ieftin, iar la final ies câştigători", a spus, în context, Dragoş Manolescu, CFA, Director General Adjunct OTP Asset Management.



Celor care vor să intre în lumea investitorilor, dar nu ştiu ce fond să aleagă şi cum să înceapă, administratorii de fonduri le sugerează în primul rând să se informeze din surse oficiale online -pagini ale băncilor şi ale societăţilor de administrare de fonduri. Potrivit reprezentanţilor prezenţi la dezbatere, planurile de investiţii pot fi personalizate şi adaptate pentru toţi cei care doresc să devină investitori.



"Încă sunt persoane reticente cu privire la investiţiile la bursă. Multe dintre acestea se întreabă ce ar trebui să cumpere, care e momentul cel mai bun de cumpărare sau care e momentul optim de vânzare. Soluţia este foarte simplă: o strategie de investiţii pe termen lung care urmează evoluţia pieţei bursiere poate răspunde la toate aceste întrebări; mai exact, vorbim de investiţii regulate lunare într-un fond de acţiuni, chiar şi cu sume mici, pentru a beneficia de performanţa medie a pieţei. Sumele investite vor fi păstrate pe termen lung, iar deţinerile vor fi vândute doar în cazul în care au nevoie de bani, nu speculativ", a adăugat Răzvan Paşol, director general SAI Patria Asset Management.



În ceea ce priveşte previziunile pentru anul viitor, specialiştii din industria de asset management sunt de acord că este foarte posibil ca performanţele din 2023 să nu se mai repete, în condiţiile în care se aşteaptă ca 2024 să fie un an dificil, economic, la nivel global.



"Trebuie să urmărim ce se va întâmpla cu dobânzile, cel mai probabil băncile centrale principale - FED şi BCE - vor da tonul reducerilor, pe fondul scăderii inflaţiei. Dar este posibil ca efectul să fie unul de bumerang şi inflaţia să se ducă din nou în sus. Aş zice că trebuie să fim moderat optimişti, probabil că performanţele din acest an nu se vor mai repeta, dar nu văd în acest moment nici premisele unei crize majore, deşi este posibil să vedem unele corecţii în piaţă", a explicat Adrian Dudu, director Investiţii SAI Certinvest.



Pentru anul viitor, administratorii fondurilor de investiţii vor paria în continuare pe domeniile care au obţinut performanţe foarte bune şi până acum - energie, financiar-bancar, HoReCa, dar sunt dispuse să intre mai mult şi pe zone precum IT sau Real Estate, în special pe pieţele internaţionale.



Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) este organizaţia profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de plasament Colectiv (OPC) din România, care reuneşte 24 de societăţi de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA), care administrează 94 de fonduri deschise de investiţii (OPCVM) şi 36 de fonduri de investiţii alternative, Fondul Proprietatea şi 4 bănci depozitare.

