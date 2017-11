Pacientii diagnosticati cu cancer pulmonar cu metastaze in fazele trei sau patru, pentru care trebuiau alocati bani pentru imunoterapie, au fost taiati de pe lista banilor. De fapt la rectificarea bugetara recenta, Guvernul PSD-ALDE a plasat sumele pentru tratament la acelasi capitol cu salariile medicilor, in asa fel incat la prima vedere pare ca au dat banii, in realitate abia acoperind salariile medicilor.