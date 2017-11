Fostul Prim-Ministru Dacian Ciolos subliniaza ca obiectivele Guvernului au ramas aceleasi, pe intreg anul, si anume subordonarea politica a justitiei. Raportul MCV NU ar trebui ignorat, spune el. “Comisia europeana a publicat noul raport MCV. Cred ca e foarte clar exprimata intentia Comisiei de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept si independenta justitiei sunt respectate”, a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

"Nu pentru a face placere cuiva de la Bruxelles, din capitalele statelor democratice sau din alta parte, ci pentru ca acestea fac parte din valorile la care am aderat odata cu intrarea in UE si care stau la baza bunastarii si a libertatilor fundamentale ale omului. Anul trecut s-au facut progrese considerabile in acest sens. La acea vreme, atat guvernul cat si societatea civila, alaturi de institutiile din sistemul judiciar au dovedit ca asta isi doresc pentru Romania. Anul acesta,...