In opinia sa, nimeni nu este impotriva cresterii nivelului de trai, dar este important modul in care se obtine aceasta crestere si sustenabilitatea pe termen lung.

“Orice crestere economica, daca nu se obtine in conditii de echilibru, mai devreme sau mai tarziu va fi intrerupta si tendinta pe termen lung nu e de reducere a declajelor ci, dimpotriva, pe termen lung constati ca se adancesc decalajele. Nu suntem impotriva cresterii salariilor sau a consumului! Noi vorbim doar de dozaj! Sunt importante dozajul si momentul! Cu cat poti creste pentru ca, la momentul critic, sa nu trebuiasca sa pui frana brusca. E simplu sa dai, si sa dai mult. Problema este cand trebuie sa iei. Mai conteaza si cine ia! Si cum incep discutii care dureaza ani de zile despre faptul ca unii au dat si altii au luat”, a explicat guvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, in economie este ca in medicina: daca nu dai medicamentul la timp, cu dozajul respectiv, faci mai mult rau decat bine”.

Comentatorii mediocri trebuie inlocuiti cu analisti cu opinii pertinente

Mugur Isarescu a mentionat ca este foarte important cum sunt transmise aceste mesaje catre publicul larg, in ce masura evolutiile din economie sunt explicate pe intelesul tuturor si impartial.

“Este nevoie de a dezvolta si cosolida prestigiul profesiei de analist si rolul dumneavoastra (analisti financiari –n.r.) in dezvoltarea unor opinii pertinente. Nu sunteti ghicitori nici in stele, nici in oase, nici in bobi. Societatea are mare nevoie de dumneavoastra. Altfel, vor ocupa locul comentatori mediocri manati de dorinta de a bubui spatial public cu stiri sforaitoare, exagerate, moderatori care nu stapanesc lucrurile, dar care au pretentia ca ei traduc lucrurile importante pe intelesul publicului”, a mai spus Isarescu, precizand ca “este usor sa creezi o panica, dar este mai greu sa o stingi”.

Seful BNR a dat ca exemplu doua subiecte recente care nu au fost suficient de bine intelese de public. Unul dintre ele se refera la evolutia deficitului comercial care se adanceste cu un miliard de euro pe luna, caz in care au aparut remarci de genul “abia acum a vazut BNR ca avem deficit comercial?”.

Al doilea subiect se refera la cresterea dobanzilor, caz in care au aparut inclusiv opinii potrivit carora BNR nu ar fi trebuit sa permita reducerea dobanzilor, pentru ca oamenii s-au obisnuit cu dobanzi reduse si acum accepta greu cresterea lor. In acest context, Isarescu a catalogat ca fiind “un adevarat talent” sa poti explica lucruri complicate in cuvinte simple, pe intelesul tuturor.

El a revenit la explicatia cu privire la pericolul pe care il reprezinta cresterea salariilor peste productivitate.

"Suntem pentru cresterea consumului si a salariilor, dar cu dozajul necesar, in relatie cu productivitatea. Ca se masoara greu? Da, se masoara greu, mai ales cand e vorba de salariile bugetarilor. Nu ai cum sa stabile� ti o relatie directa, dar unde vezi ca s-a sarit calul? La balanta de plati. Aia e imbatabila. Acolo aproape ca nici nu poti sa minti", a adaugat guvernatorul BNR.

In acest context, el a revenit si la explicatia referitoare la deprecierea leului, in contextual cresterii deficitului comercial. "Cursul poate sa creeze un cerc vicios daca se intra in panica, dar este mai mult un efect cand se depreciaza, decat o cauza. Hai sa lucram la cauza! De ce cresc atat de repede importurile de bunuri de consum? De ce am ajuns la un miliard de euro pe luna deficit comercial? Cat de mult poate sa dureze asta?", a subliniat Isarescu.