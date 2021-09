Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: Bode este interimar

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind revocarea lui Stelian Ion din funcţia de ministru al Justiţiei. De asemenea, şeful statului a semnat decretul privind desemnarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministru interimar al Justiţiei.

Premierul Florin Cîţu a decis, miercuri, revocarea din funcţie a lui Stelian Ion.

"Am luat o decizie necesară. Acum câteva minute am trimis preşedintelui României cererea de revocare din funcţia de ministru al Justiţiei a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în Guvernul României miniştri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care nu a reuşit să se impună în coaliţie, nu a reuşit să îşi ducă la bun sfârşit proiectele. De exemplu, desfiinţarea Secţiei Speciale, care nici după opt luni de mandat nu a fost desfiinţată", a afirmat Cîţu, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria, conform Agerpres.ro.

USR PLUS susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu

USR PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că "a aruncat ţara în criză" politică.

"USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", se arată într-un comunicat al USR PLUS.

Citeste si: Klaus Iohannis: Creșterea de prețuri există și afectează mulți români

Potrivit sursei citate, Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern în vederea continuării reformei din justiţie.

"Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu", precizează USR PLUS.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: