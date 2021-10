Programul de Guvernare al lui Cioloș: ce măsuri și restricții are plan dacă trece de votul Parlamentului

Biroul Național al USR a agreat lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare în Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminică, 17 octombrie, de la ora 18:00. Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi depuse în Parlament de premierul desemnat Dacian Cioloș.

În cadrul secțiunii măsuri pe termen scurt, al căror obiectiv este reducerea transmiterii, reducerea presiunii pe sistemul medical spitalicesc, asigurarea îngrijirii medicale pentru pacienții care dezvoltă forme moderate/severe de boală, sunt:

1. Urgentarea solicitării de ajutor extern prin mecanismul european de protecție civilă și nu numai.

Solicitare asistență: personal medical, medicamente, preluare pacienți ATI;

task force pentru combaterea informațiilor false

Urgentarea solicitării ajutorului - fiecare zi care trece cu zero paturi libere în țară înseamnă sute de pacienți care nu primesc tratament adecvat care le-ar putea salva viața. Termen: imediat

Plan de măsuri ferme pentru limitarea transmiterii, printre care:



● Limitarea evenimentelor sociale și a activităților neesențiale în spațiu public închis în funcție de evoluția valului pandemic, condiționat de prezentarea certificatului verde.

● Limitarea numărului de participanți și distanțare fizică pentru evenimentele în spațiu deschis (pelerinaje, evenimente sportive, culturale etc).

● Decalarea anului școlar: vacanță 2 săptămâni, cu recuperare în perioada verii; revenire în format fizic în localitățile cu incidență sub 6/mie după cele 2 săptămâni, cu continuare online pentru restul localităților. Excepție: învățământul preșcolar și primar, care continuă în format fizic.

● Reluarea testării în școli: testare nazală (neinvazivă), gratuită, efectuată de personal medico-sanitar, pentru copiii și personalul didactic și auxiliar simptomatic sau contact.

● Acces în spații închise neesențiale (restaurante, cinema etc) doar cu certificat verde. Acces în mall-uri în weekend doar cu certificat verde.

● Măsurile de ridicare a restricțiilor vor fi previzibile, corelate cu rata de incidență și cu rata de vaccinare de la nivelul unității administrativ-teritoriale. Măsurile de prevenție sunt proporționale ca intensitate cu riscul de transmitere pe care îl imprimă o anumită activitate (cu precauții mai mari pentru activități cu număr mare de participanți și cu risc mare de transmitere, cum sunt barurile, cluburile, sălile de sport, evenimentele precum nunțile, botezurile și mai mici pentru activități cu risc mai mic de transmitere, cum sunt conferințele, slujbele religioase cu număr redus de participanți, evenimente culturale). Școlile au prioritate, învățământul preșcolar, primar și pentru clasele terminale rămâne cu prezență fizică indiferent de incidență, iar pentru restul claselor trece online la incidență peste 6, cu excepția situațiilor în care un procent semnificativ din populația de peste 16 ani a UAT-ului respectiv este vaccinată (peste 70%) și peste 90% din cadrele didactice ale școlii respective sunt vaccinate, situație în care se permite funcționarea cu prezență fizică a tuturor claselor.

Termen: imediat

Redăm mai jos în integralitate comunicatul transmis de către USR.

Citeste si: Cioloș: E nevoie de testare în şcoli pentru a opri răspândirea...

Program de Guvernare 17-Oct-2021 by Future Banking on Scribd

Sursa foto: USR PLUS/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: