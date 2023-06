Răsturnare de situație la negocieri: UDMR nu mai intră în Guvern

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a ajuns la un consens în cadrul negocierilor cu PSD şi PNL în vederea formării viitorului guvern

El nu a exclus ipoteza unei soluţii, dar a apreciat totodată că nu există prea multe şanse în acest sens.



"În acest moment, aici, lucrurile, sigur, se opresc, pentru că pur şi simplu nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult. Am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate şi flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Sigur, până când nu sunt trimise listele şi programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide din coaliţie, dar prea multe şanse nu sunt. Până dimineaţă, sigur, se pot întâmpla multe lucruri. Am făcut toate eforturile posibile şi am arătat deschidere şi flexibilitate în tot parcursul discuţiilor şi negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe şi în zilele care urmează, mâine, poimâine, mai ieşim la declaraţii şi vă informăm", a arătat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.



UDMR a decis să fie mai flexibilă şi să primească ministerele Energiei şi Mediului, dar dacă nici această ofertă nu se va concretiza, o alta nu va fi acceptată, a declarat marţi liderul deputaţilor Uniunii, Csoma Botond.

Sursa foto: Agerpres

