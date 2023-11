Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că primarul Capitalei, Nicuşor Dan, are "o singură soluţie", dacă vrea să mai primească susţinerea liberalilor pentru un nou mandat, anume să se înscrie în PNL, scrie Agerpres.

"Discuţia cu Nicuşor Dan este mai veche. Dumnealui a candidat la primărie şi cu susţinerea Partidului Naţional Liberal. (...) Astăzi, PNL are capacitatea administrativă, dacă ne uităm la ceea ce au realizat administraţiile liberale. Este necesar doar să vorbesc de ce a făcut Emil Boc la Cluj, ce a făcut Ilie Bolojan la Bihor, ce a făcut Ion Dumitrel în Alba, ce a făcut Gheorghe Flutur la Suceava. Deci, Partidul Naţional Liberal a demonstrat că are capacitate să administreze şi să dezvolte şi local şi regional, ca atare nu putem să nu avem un candidat în Bucureşti. Dacă Nicuşor Dan vrea să mai primească susţinerea Partidului Naţional Liberal are o singură soluţie: să se înscrie în Partidul Naţional Liberal", a spus Nicolae Ciucă, la RFI.

Liderul PNL a spus că aceasta ar fi prima condiţie pe care trebuie să o îndeplinească Nicuşor Dan pentru a fi susţinut de liberali pentru un nou mandat.

"Este prima (condiţie - n.r.). După ce se îndeplineşte aceasta, mai vedem şi celelalte condiţii", a adăugat Nicolae Ciucă.

În 21 noiembrie, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că, în vederea alegerilor locale de anul viitor, intenţionează să îşi păstreze independenţa şi să solicite sprijinul partidelor de dreapta, astfel încât să nu câştige PSD.

Întrebat dacă ar accepta să se înscrie în PNL pentru a obţine susţinere, Nicuşor Dan a răspuns că este important ca partidele de dreapta să aibă un candidat unic.

"În opinia mea, esenţial este ca dreapta să aibă un candidat unic şi cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. (...) Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti", a explicat el.

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: