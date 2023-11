Ciolacu dă vina pe lipsa digitalizării pentru a-și motiva ineficiența

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că una dintre marile provocări în perioada următoare se referă la digitalizare, dând ca exemplu faptul că, în calitate de şef al Guvernului, nu primeşte informaţiile atât repede pentru a fi eficient şi a lua decizii în timp real, scrie Agerpres.

"Multă lume a râs când am spus că ar trebuit o 'Românie ordonată', fiindcă nu avem digitalizare. Aici este marea provocare. Eu, ca şi prim-ministru, n-am informaţiile atât de repede ca să pot să fiu eficient şi să iau deciziile care se impun în timp real, pentru că nu am digitalizare. Încă nu am digitalizare la ANAF, încă nu am digitalizare în sistemul de sănătate, nu pot vedea eficienţa, nu pot vedea unde se risipesc banii în sistem", a explicat Ciolacu, la Conferinţa de lansare a proiectului "RO 3.0. - Viziunea Viitorului".

Prim-ministrul a insistat că statul român trebuie să combată evaziunea fiscală şi una dintre măsuri este digitalizarea ANAF.

"Statul român trebuie să combată evaziunea fiscală, să fie mult mai eficient în colectare şi toată lumea să-şi plătească impozitele. Asta înseamnă digitalizarea ANAF-ului. Să vadă unde sunt sursele bugetare de cheltuieli majore şi să termine odată cu tot ce înseamnă birocraţia, fiindcă toate proiectele cer anumite avize. Fiecare minister, în acest moment, îşi va crea un serviciu unic de avizare. Că vorbim de companii, că vorbim de autorităţi centrale, autorităţi locale, de persoane fizice care vor să aibă acces la fondurile europene trebuie să fie un singur serviciu. Şi atunci, cumva, împingi, forţezi această digitalizare", a completat premierul.

Marcel Ciolacu a vorbit şi despre schimbările care vor avea loc la orizontul anului 2030 şi despre necesitatea ca România să aibă un plan de dezvoltare, care să ţină cont de contextul regional şi internaţional.

"Când există un război, întotdeauna există şi un spionaj economic, care ajunge în alte limite când este pace. Totul se dezvoltă cu rapiditate mult mai mare. A apărut inteligenţa artificială, noi vedem lucrurile minore pe TikTok, pe Facebook, cum fake-news-urile... Dar fondul este mult mai mare şi provocarea este mult mai mare decât o cuantificăm în acest moment. Trebuie să avem un plan care să ţină cont de contextul regional şi global, cu crizele de securitate pe care le avem în acest moment, şi să sperăm că se vor limita la acestea, şi trebuie să avem un plan al nostru, al României”, a spus CIolacu.

„Vom avea investiţii majore în energie. (...) Odată cu gazul din Marea Neagră, odată cu investiţiile de la reactoarele 3 şi 4 (...) Este un mix de energie şi ne vom transforma categoric într-un hub regional, urmând pe urmă să dezvoltăm şi toată infrastructura şi interconectarea şi cu Republica Moldova, să creştem gradul de interconectare cu Europa. Va fi o provocare a viitorului energia şi se vede. Am avut investiţii directe în ultimii doi ani, cele mai mari din istoria României”, a adăugat șeful executivului.

„Se vede faptul că România devine şi are o perspectivă stabilă în ceea ce priveşte energia. Altfel nu vin investitorii mari. (...) Va fi reconstrucţia Ucrainei şi trebuie să ne transformăm într-un hub, de aceea insist foarte mult pe dezvoltarea producţiei materialelor de construcţii, unde încă importăm 50% din necesarul pe care-l are România. Haideţi să ne vedem ce va urma odată cu reconstrucţia Ucrainei", a precizat acesta.

Sursa foto: Agerpres

