Marcel Boloș vrea să dea afară oameni din ANAF și Autoritatea Vamală Română, dar ”după Bobotează”

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a afirmat că, în ianuarie, "după Bobotează", va ieşi public şi va cere premierului revocarea din funcţie a câtorva conducători din cadrul instituţiilor cele mai importante din România: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română.

"Nu mai tolerez "laudele penibile," şi o spun direct cu subiect şi predicat, ale Autorităţii Vamale Române că şi-a realizat planul de 1,5 miliarde la taxele vamale. Exclus acest lucru. Le dau o veste proastă: vor începe anul viitor cu 5 miliarde de lei pe lună. Dacă nu îşi fac planul, pleacă acasă. Nu există altă variantă şi o spun direct şi dur: acesta este targetul de la care începem discuţiile cu Autoritatea Vamală Română şi săptămâna viitoare, de fapt să nu intru aşa într-o săptămână în care să generez bulversări, după Bobotează, voi ieşi public şi voi cere domnului prim-ministru revocarea din funcţie a câtorva conducători din cadrul instituţiilor cele mai importante din România, şi aici mă refer la Autoritatea Vamală Română, tot cu subiect şi predicat spun acest lucru, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Şi sigur, aici nu vreau să condiţionez nimic şi nici să par obraznic în relaţia cu domnul prim-ministru, avem o relaţie instituţională corectă, dar sunt instituţii prea importante pentru statul român, de care depinde funcţionarea statului român. De aceea nu sunt tolerant cu lipsa de performanţă, de implicare şi dezordinea", a spus Marcel Boloş, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.ro.

Întrebat de jurnalişti care sunt acele persoane, el nu a dorit să facă nicio precizare.



"După cum ştiţi, la aprobarea bugetului pentru anul 2024, am dedicat anul 2024 unui concept inovativ: teoria celor 3 zero. Zero impozite şi taxe pentru contribuabili - este anul în care nu vom aduce modificări de impozite şi taxe pentru contribuabili. Zero toleranţă pentru evaziunea fiscală. Zero toleranţă pentru risipa banului public. Aici, în ianuarie, să ştiţi că voi pune în discuţia Coaliţiei trei subiecte importante. Digitalizarea etapei a doua a cheltuirii banului public, reducerea birocraţiei în cheltuirea banului public şi mecanismele moderne de gestionare a cheltuielilor publice. Avem nevoie de finanţe publice moderne, puternice, avem nevoie de aceste lucruri pentru a asigura servicii publice de calitate în folosul oamenilor. Avem nevoie de o fiscalitate corectă, predictibilă şi cinstită în relaţia cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri are nevoie de susţinere pentru crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de investiţii. Targetul meu ca ministru al Finanţelor în anul 2024 este ca să ajungă ANAF-ul şi AVR-ul la un plan de venituri mediu lunar de peste 40 de miliarde de lei", a explicat Marcel Boloş.



El a menţionat că la acest target fixat trebuie să adere toţi cei care lucrează în echipă cu el.

Sursa foto: Facebook.com / Marcel Boloș

