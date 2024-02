Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că dacă administraţia PSD în Bucureşti a fost un aşa mare succes în timpul mandatului Gabrielei Firea, de ce nu este evident cine este candidatul social-democraţilor la PMB.

Prezent la un eveniment de prezentare a priorităţilor PMP pentru Bucureşti, primarul Nicuşor Dan a făcut o comparaţie între realizările sale şi cele ale PSD din perioada 2016 - 2020, susţinând că, dacă revine administraţia PSD, "cu puţină muncă poate să ajungă de la ouă de dinozaur la ou de super-dinozaur".

"Am avut un parteneriat care a început acum trei ani şi este de la sine înţeles ca oamenii să se ţină de cuvânt. Şi oamenii s-au ţinut de cuvânt. Am parcurs un drum lung, chiar dacă a fost doar de trei ani, împreună cu majoritatea din Consiliul General, cu consilieri PMP, USR. (...) Sunt convins că 90% dintre oameni au uitat, dar acum trei ani nu era nicio stradă marcată în Bucureşti, doar ca să ne aducem aminte de unde am plecat. Am văzut programul pe care îl propuneţi pentru Bucureşti, un program serios. E o viziune pentru Bucureşti şi hai să îl comparăm cu ce propune pentru Bucureşti partea adversă: PSD. Mă întreb: dacă a fost aşa un mare succes administraţia PSD din 2016 - 2020, de ce nu e evident cine e candidatul? Prin comparaţie cu programul pe care l-am văzut aici, eu cred că, dacă 'Doamne fereşte' administraţia PSD revine să conducă Bucureştiul, eu cred că, cu puţină muncă, poate să ajungă de la ouă de dinozaur la ou de super-dinozaur", a declarat Nicuşor Dan.

El i-a acuzat pe cei de la PSD de "jaf" şi "coabitare cu mafia imobiliară".

"Noi suntem oameni de dreapta. Dreapta înseamnă să cheltuieşti judicios banul public, dreapta înseamnă să respecţi legea, dreapta înseamnă să te uiţi la dezvoltarea adevărată. PSD-ul ştim: jaf, coabitare cu mafia imobiliară, spoială şi aşa să mai aruncăm nişte bani la oameni pe care îi ţinem în sărăcie", a susţinut Nicuşor Dan.

Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

