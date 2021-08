Mamaia poate însemna mai mult decât distracție și aglomerație în lunile de vară și apoi o stațiune fantomă în restul anului, consideră Emanuel Poștoacă (foto), unul dintre cei mai importanți hotelieri locali, fondatorul Nordis Group. Proprietarul Nordis Mamaia (5 stele) spune că vrea să dea motive turiștilor să vină pe litoralul românesc și în afara sezonlui, și promite că va avea curajul să țină deschis hotelul de lux chiar și în lunile de toamnă-iarnă.

Fondatorul Nordis Group a prezentat ce presupune sezonul turistic la mare pe toată durata anului, pe care el și asociații lui plănuiesc să îl implementeze în Mamaia, acolo unde au inaugurat Nordis Mamaia, un hotel de 5 stele. Magnatul a explicat că există un potențial major de turism în zona de coastă pentru timpul verii, pentru că, în viziunea sa, împrejurimile respective nu oferă doar plajă și apa mării.

„Este doar vorba de a fi primul care riscă. În Mamaia hotelurile nu sunt deschise din septembrie-octombrie pentru că nu sunt turiști, iar turiștii nu vin pentru că nu sunt hoteluri deschise. Cineva trebuie la un moment dat să riște și să țină mai mult deschis, peste aceste limite. Hotelurile de pe litoral care au un centru SPA pe weekend aproape că nu au camere libere rămase în perioada noiembrie-februarie. Așa că prin toate facilitățile pe care le oferim la hotelul din Mamaia și la toate celelalte hoteluri vrem să dăm un motiv oricui să vină, sunt o mulțime de lucruri pe care le poți face în 2-3 zile. Iar unele persoane nu suportă căldura de iulie-august”, a declarat Poștoacă.

Hoteluri precum cafenelele: unde este unul singur, nu vine lume. Unde sunt cinci, toate sunt pline

Vorbind despre sistemul de sezon de turism de 12 luni pe an, Emanuel Poștoacă a afirmat că „cineva din piață trebuie să își asume un rol de lider, și momentan, pe zona aceasta nu există un hotel mai mare decât al nostru. Sunt petreceri de Revelion, de 1 martie, de 8 martie, Valentine's Day, Dragobete, Crăciun, 1 decembrie. De la sfârșitul acestui an vom face acest lucru și vrem să vedem cum vor reacționa românii. Și ne dorim să apară și competitorii – numărul doi, numărul trei, numărul patru, care vor stimula. Pe principiul cafenelelor – acolo unde este una, nu prea vine lume, unde sunt cinci sunt pline toate”.

Cu referire la ducerea afacerii în străinătate, Poștoacă a afirmat că momentan nu se are în vedere această opțiune, și că firma dorește să se concentreze pe locul în care a început lucrările.

„Încă nu vizăm extinderea în străinătate, pentru că vrem să fim foarte bine fundamentați aici, în România, unde am început totul. Dacă ne vom duce și în străinătate, opțiunile sunt piețele tradiționale preferate de români în străinătate – Grecia, Austria, Turcia. Orice român a fost în Grecia, sigur i-ar surâde ideea de a deține o proprietate acolo. Și noi toți, dacă am merge în Grecia și am vedea un hotel românesc am fi tentați să stăm acolo, pentru că ești tot acasă cumva, tot printre români”.

În Austria este avantajos să construiești, fiindcă autoritățile te ajută foarte mult, tot ce înseamnă procesul de autorizare pentru construire este unul simplu, necomplicat și fără surprize pe parcurs. Și condițiile de finanțare – mare parte din dezvoltări având finanțări bancare – sunt ieftine și simplu de accesat, potrivit lui Emanuel Poștoacă.

”Nu am inventat noi roata”

Șeful Nordis a vorbit și despre sistemul vânzării unui apartament/unei camere într-un hotel către diverși proprietari, sistem pe care l-a adoptat și Nordis.

„Circa 80% din hotelurile din Dubai – four seasons și tot ce vedeți acolo – sunt proprietari independenți care își iau un randament, fie că este dintr-o cameră sau dintr-un apartament. Ei au fost primii care au făcut lucrul ăsta. Acum 2-3 ani, un alt loc care ne-a inspirat foarte mult este Georgia. O țară micuță, are o zonă similară cu aceasta din România, la mare, Batumi, și unde s-a investit foarte foarte mult, masiv, în special pe cazinouri. La noi nu prinde foarte mult ideea aceasta a cazinourilor. Totuși sunt hoteluri întregi care sunt cu anumite branduri dar care sunt doar operate de acele branduri, pe când proprietatea efectiv aparține diferiților mici investitori, care au cumpărat una, două camere de hotel”.

Vrem să păstrăm acționariatul, dar ne gândim la o emisiune de obligațiuni

„Nu ne gândim să ne listăm (suntem câțiva asociați, prieteni) și cel puțin pentru o perioadă lungă de timp vrem să rămânem privați (nelistați n.r.). Evident că și dezvoltarea din resurse proprii are și ea un prag peste care nu poți să treci, pentru că nici resursele pe care le avem nu sunt nelimitate. Și sunt mai multe modalități de a te dezvolta – prin credite bancare (nu avem momentan); prin listarea la bursă, care este puțin invazivă, fiindcă înseamnă să intre și alți acționari în cadrul companiei; să luăm un equity partner – și aceasta este o metodă cumva invazivă în care se modifică acționariatul. Așa că ce credem că este cel mai potrivit pentru noi sunt emisiunile de obligațiuni, o procedură neinvazivă, dar nu mai devreme de sfârșitul anului viitor. Dorim mai întâi să avem un sezon întreg de Mamaia operabil.

Pandemia și sectorul real estate în România

Legat de situația din țară produsă de COVID-19, fondatorul Nordis Group a afirmat că „această pandemie a ajutat extrem de mult sectorul imobiliar și sectorul hotelier de leisure. În schimb, sectorul hotelier de business a fost destul de afectat, pentru că nu s-au mai făcut călătorii în interes de business. Închiși cumva în interiorul țării de restricțiile de intrare în străinătate, românii s-au orientat către turismul intern”.

Fiecare persoană a simțit, la un nivel sau altul, nevoia de siguranță din cauza instabilității produse de COVID-19. Depozitele bancare nu sunt o mutare rea, dar este mai bine ca banii să fie investiți în proprietăți, a potrivit lui Emanuel Poștoacă. El a explicat că perioada actuală este una „excelentă” pentru investițiile imobiliare. „Să nu uităm, pentru 99% din populația lumii, referindu-ne la omul obișnuit, casa, apartamentul în care stă este asset-ul cu cea mai mare valoare din patrimoniul familiei. Pentru ceilalți – 1%, sunt altele – acțiuni, companii etc.”.

Filozofia de afaceri alui Emanuel Poștoacă: Drumul pe care îl cunoști este cel mai scurt

Cu privire la investirea banilor în criptomonede, pe piețele financiare sau în acțiuni, șeful Nordis Group a afirmat că nu crede în împrăștierea în mai multe domenii despre care să știi puține lucruri, ci că preferă să se concentreze asupra ariei la care se pricepe și că preferă să continue să o aprofundeze. Din expertiză rezultă, în viziunea sa, posibilitatea de a face câștig, pentru că „specializarea este cheia”. Totodată, lucrurile țin și de apetitul oamenilor pentru risc, criptomonedele oferă posibilitate mare de câștig, dar și de pierdere, în viziunea afaceristului.

