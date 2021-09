Cum vor dezvoltatorii imobiliari să te facă să petreci mai mult timp pe litoralul românesc

În ultima perioadă au început să apară noi proiecte la malul Mării Negre, unele care să includă atât componenta rezidențială, cât și cea de turism, concept pe care dezvoltatorii din România au început să-l importe din alte țări.

Din punct de vedere al business-ului, astfel de dezvoltări dau un randament mult mai bun decât cele care să includă doar una dintre cele două tipuri de dezvoltări imobiliare.

În ultimul an, avem trei exemple de mari dezvoltatori care au venit cu aceeași idee: să extindă atractivitatea zonei litorale și în extrasezon. Nordis dezvoltă tot în Mamaia un complex format dintr-o zonă hotelieră și una rezidențială. Pe lângă faptul că dezvoltatorul le oferă celor care au bani de investiții să cumpere camere în hotel, pe care să le concesioneze mai departe către Nordis, în schimbul plății unui randament lunar, obținut din închirierea lor, cei interesați pot să cumpere și apartamente cu scopul de a le folosi ca locuințe de vacanță.

De curând, cei de la Certion au anunțat lansarea a nu mai puțin de patru proiecte rezidențiale, în zona Neptun-Olimp, adresându-se, din nou, celor care vor o casă de vacanță sau către cei care vor să le achiziționeze în scop investițional, pentru a le închiria pe parcursul întregului an.

Atât cei de la Nordis, cât și cei de la Certion spun că litoralul poate fi exploatat și în extrasezon, că sezonul de vacanțe poate fi prelungit.

Citeste si: Un nou proiect imobiliar de lux își face apariția în Mamaia Nord

Acum, omul de afaceri Florin Cârstocea, proprietarul Grup Petrol Marin, care deține și alte proprietăți imobiliare turistice pe litoral, a anunțat dezvoltarea în zona Mamaia Nord a unui complex integrat, AXXIS Nova Resort & SPA, care va include un hotel de 5 stele și șase blocuri de apartamente. Un resort care va beneficia și de propria plajă.

Ne-am întâlnit cu omul de afaceri la Târgul Național de Imobiliare, care a avut loc între 10 și 12 septembrie, la Palatul Parlamentului, și am discutat despre ideea din spatele acestui proiect și despre noul trend care se conturează pe piața imobiliară de la malul Mării Negre.

Cum i-a venit ideea pentru acest resort

„Terenul acesta îl dețin din ‘99. Am avut mai multe oferte pentru a-l vinde. Și au fost oferte destul de bune, mai ales că prețurile terenurilor au crescut foarte mult, dar am decis să investim noi în acest teren. Apoi, tot călătorind prin lume, am văzut diferite resorturi, iar prima dată am avut în plan să fac un complex de vile, fiecare cu propria piscină și alte facilități. Nu pentru a le vinde, ci pentru a le închiria pentru vacanțe.

După ce am făcut un calcul, mi-am dat seama că investiția se amortiza destul de greu, pe un termen de timp mult prea îndelungat. Și atunci am zis să facem altceva”, ne-a povestit omul de afaceri.

Citeste si: Piata ambarcatiunilor: Cat mai platesc romanii pentru o pasiune de...

Florin Cârstocea ne-a dezvăluit că, până să ajungă la ideea finală, a mai avut un alt tip de proiect în minte. Acela nu includea un hotel, dar având o suprafață de teren atât de mare, 50.000 de metri pătrați, a decis că nu merită să ridice doar niște blocuri.

„Nici nu am putut să mă desprind de componenta aceasta de turism. Am deja un istoric lung pe zona de turism. Am în proprietate și Hotelul Central din Mamaia, Riviera Residence, unde avem apartamente de închiriat, am avut pe locul în care voi ridica acest resort zona de camping, unde intrau peste 1.500 de persoane la corturi. Deci, nu eram străin de turism și nu am vrut să mă despart de componenta asta.

Așa am decis să nu facem doar partea rezidențială, ci să facem și un hotel, pentru că așa am văzut pe unde am mai fost. Apoi, ne-am gândit că, dacă o să construim și blocuri într-o zonă în care să ai și un hotel aproape, o să le putem crește valoarea și atractivitatea. Că ne va fi mai ușor de închiriat. Așa a rezultat proiectul acesta”, ne-a mai spus proprietarul Grup Petrol Marin.

Citeste si: Nordis Group construiește un nou ansamblu rezidențial de lux în...

Cum pot atrage aceste proiecte imobiliare turiștii și în extrasezon

Dezvoltatorii mizează pe introducerea de facilități multiple: de la dotarea hotelurilor și proprietăților astfel încât să le facă atractive și în extrasezon, precum piscinele încălzite, acoperite, centrele SPA, până la servicii de administrare a proprietăților care pot fi închiriate pe tot parcursul anului.

Dacă dotările hotelurilor atrag turiștii pe litoral și în afara sezonului cald, serviciile atrag investitorii, care vor să achiziționeze proprietăți imobiliare care să le genereze venituri suplimentare.

Într-un alt interviu, acordat wall-street.ro, Emanuel Poștoacă spunea că în Mamaia hotelurile nu sunt deschise din septembrie-octombrie pentru că nu sunt turiști, iar turiștii nu vin pentru că nu sunt hoteluri deschise.

„Hotelurile de pe litoral care au un centru SPA pe weekend aproape că nu au camere libere rămase în perioada noiembrie-februarie”, spunea la începutul lunii august proprietarul Nordis Group.

La lansarea proiectelor din zona Neptun-Olimp, Cătălin Scripcaru, President & CEO Certion, spunea că „marea poate fi o alternativă de petrecere a timpului liber oricând, iar faptul că peste o treime dintre clienți văd utilitatea celei de a doua case ca pe o oază de retragere și relaxare confirmă ideea de sezon perpetuu”.

Este clar că investitorii de pe litoral caută soluții de a face litoralul o destinație accesată și în extrasezon, lucru confirmat și de Florin Cârstocea.

„Tipul acesta de proiecte a apărut pentru că noi, la mare, mai avem o problemă în ceea ce privește componenta de turism. Tot încercăm să găsim soluții pentru a extinde sezonul, pentru că oricum o iei, cum o sucești, tot la un 45 de zile de sezon de vârf ajungi. Cu ceea ce facem noi în acest complex, vom putea extinde sezonul la 65 de zile. Avem piscine încălzite, acoperite, zona de spa. Așa că turiștii se vor putea bucura de sezon pentru mai mult timp”, ne-a explicat omul de afaceri.

Totodată, blocurile care vor flanca hotelul vor putea beneficia și ele de multe dotări care să le facă atractive pentru vacanță și în afara sezonului pentru turiști. În același timp, oferind servicii de administrare a proprietăților, pot atrage și investitorii care vor să-și lărgească portofoliul de active imobiliare.

Florin Cârstocea ne-a dezvăluit și că un client a venit cu propunerea de a cumpăra zece apartamente într-unul dintre blocurile care vor compune AXXIS Nova Resort & SPA, ceea ce indică atractivitatea acestui tip de dezvoltare în rândul investitori. Prin urmare, a luat decizia de a înființa și o firmă de property management, care se va ocupa de tot.

Administratorii AXXIS Nova se vor ocupa îngrijirea apartamentelor, dar și a spațiilor verzi, a piscinelor, de la curățenie generală și până la toate diligențele pentru a subînchiria apartamentele.

Hotelul de 5 stele va include un centru SPA, centru comercial cu magazine de lux, casino, piscine interioare și exterioare încălzite, grădina de vară, promenadă și plajă privată.

Omul de afaceri încă nu a vrut să ne divulge valoarea totală a investiției în acest proiect. Ne-a dezvăluit însă că există fondurile necesare pentru a demara lucrările de construcție, al căror start va fi dat la finele lunii septembrie.

„Nu am semnat nimic cu nimeni înainte să ne apucăm de construcție. Evident, am avut multe discuții de intenție, dar nu am vândut nimic deocamdată. Abia ce am ieșit pe piață. Au venit fel de fel de oameni. Au venit oameni care s-au arătat interesați atât pentru a cumpăra pentru ei, dar și pentru investiții”, ne-a mai dezvăluit Florin Cârstocea.

Nu sunt chiar atât de multe proiecte de lux în România

Cum și AXXIS Nova Resort & SPA este un proiect de lux, am profitat de ocazie pentru a-l întreba pe proprietarul Grup Petrol Marin dacă i se pare că au apărut cam multe proiecte imobiliare de lux în ultima perioadă.

Acesta ne-a spus că există în continuare un potențial mare pentru a dezvolta proiecte imobiliare premium și de lux.

„Nu mai putem să mai facem doar acele cutii de chibrituri. Oamenii vor să vadă și ei arhitectură. Până acum 2-3 ani, și aici pe litoral, se făceau proiecte cu arhitectură simplă. Acum s-au schimbat lucrurile. Noi am vrut să dăm o notă personală și să venim cu un design aparte.

Cât despre apariția mai multor proiecte de lux, nu cred că sunt atât de multe. Să nu credeți că toată România trăiește doar din scriptele Guvernului. Nu-i chiar așa. Câte au putut apărea în această perioadă? Câteva zeci de mii de apartamente? Sunt destui români care să-și permită achiziția unui apartament de lux. Apoi, nu uitați investitorii. Și nu vă gândiți doar la cei români. Sunt mulți investitori care cumpără ca să închirieze mai departe, pentru că proprietățile de lux au un randament atractiv”, ne-a mai explicat Florin Cârstocea.

Însă tendința de a dezvolta proiecte de lux pare să accelereze. Avem câteva exemple despre care am scris, cum ar fi: Bonton Luxury Villas, a celor de la City Garden, Art City al celor de la Bog’Art, Nordis View sau Nordis Primăverii Boutique, ale celor de la Nordis Group, proiectul fetelor lui Dan Șucu de lângă pădurea Băneasa, H Pipera Lake al celor de la Hagag, ori, cel mai recent dintre cele despre care am scris, Aviației Tower a celor de la Rădăcini Estate, în care sunt construite penthouse-uri de 1,5 milioane de euro.

Sunt doar câteva dintre proiectele de pe acest segment, iar apariția numeroaselor proiecte premium și lux indică existența unei tendințe reale pe piața din România.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: