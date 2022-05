Ce spune Nordis despre probleme juridice ale grupului: Avem 29 de litigii pe rol, din care 10 au fost inițiate de noi

Nordis Group a reacționat după ce în presă au apărut informații legate de o cerere de intrare în insolvență, în contul unor datorii, care fusese depusă de unul dintre partenerii de business ai dezvoltatorului și retrasă apoi.

Dezvoltatorul care are proiecte imobiliare de sute de milioane de euro în curs de dezvoltare și care a înregistrat anul trecut vânzări de sute de milioane de lei se confruntă cu o serie de critici din partea unor clienți care așteaptă ca apartamentele achiziționate de la Nordis să fie livrate.

În acest context, wall-street.ro a luat legătura cu reprezentanții dezvoltatorului pentru a discuta despre reproșurile aduse de partenerii lor de afaceri, furnizori de servicii și chiar de către clienți.

Pe rolul instanțelor din România sunt înregistrate 19 litigii în care diviziile grupului Nordis apar în calitate de pârât, dar reprezentanții grupului ne-au prezentat o listă mai lungă de litigii, 29 în total, unele dintre ele fiind inițiate de către grup.

Potrivit datelor furnizate la solicitarea wall-street.ro, din totalul celor 29 de litigii active pe rolul instanțelor de judecată, în 10 din aceste dosare „avem calitatea de reclamant, astfel încât societatea NORDIS reclamă încălcarea unor norme legale sau contractuale”, se arată în răspunsul oficial al dezvoltatorului.

Restul dosarelor (19) se împart în următoarele categorii:

4 încuviințări de executare depuse de către un fost partener comercial, cereri cu privire la plata unor sume ce rezidă din acordurile încheiate cu aceștia pentru soluționarea amiabilă a situației contractuale, obligații de plată ce sunt în curs de soluționare și urmând a fi achitate în cel mai scurt termen.

4 litigii ce vizează îndeplinirea unor obligații contractuale ce rezidă din promisiunile de vânzare-cumpărare încheiate între părți.

2 litigii formulate de către un alt dezvoltator local ce vizează un fals drept de servitute.

3 litigii formulate de către foști clienți ce au stabilit amiabil încetarea raporturilor contractuale, obiectul dosarului fiind acela de restituire a unor sume de bani conform acordurilor stabilite între părți, sume ce urmează să fie achitate în perioada următoare.

2 litigii formulate de către clienți ce vizează îndeplinirea unor obligații contractuale.

3 litigii formulate de diverși parteneri economici (furnizori) cu care există discuții fie cu privire la modalitatea de desfășurare a contractului fie la aspecte ce țin de calitatea/cantitatea obiectului contractului.

1 litigiu ce este formulat de către un client, ce vizează situația de sechestru pentru 2 apartamente, ce în prezent este contestată de către subscrisa. Această măsură este una de asigurare, prin acest mod solicitându-se instanței garantarea poziționării apartamentelor.

Nordis: Este firesc să mai existe și neînțelegeri

Reprezentanții Nordis sunt de părere că în acest moment pe rolul instanțelor se judecă un număr foarte mic de procese legate de Nordis.

„Suntem totuși unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România și e firesc ca la un moment dat, dintre peste 2.000 de promisiuni de vânzare și peste 800 de furnizori și prestatori interni și externi și implicațiile financiare de câteva sute de milioane de euro, să mai existe și neînțelegeri comerciale. Din peste 2.800 de contracte comerciale să avem un număr de 19 litigii în care avem calitatea de pârât, adică un procent de 0,6% din total contracte, este cu siguranță o medie extrem de scăzută în zona de business”, ne mai spun reprezentanții Nordis.

În cazul cererii de intrare în insolvență, neînțelegerea cu furnizorul care o depusese ar fi fost, potrivit dezvoltatorului, legată de modul în care au fost instalate pe stâlpi, pe mai multe străzi din Capitală, bannerele publicitare cu brandul Nordis. De aici au început o serie de discuții legate de modul în care era taxată lucrarea oferită de Eko Trade Business SRL. Prestatorul depusese cererea de insolvență joi, 5 mai, dar au retras-o în aceeași zi, anunțând că Nordis își achitase, de fapt, datoria, și că ambele firme își vor continua relația comercială.

„Deși este regretabil, nu înseamnă că putem accepta uneori să plătim sume de bani dacă anumite lucrări nu au fost executate la standardul agreat în contract”, ne-au explicat cei de la Nordis.

Nordis afirmă că toți clienții își vor primi apartamentele cumpărate

Legat de acuzațiile apărute în spațiul online din partea unor clienți că s-ar teme că nu-și vor primi apartamentele cumpărate, cei de la Nordis spun că „sub nicio formă nu vorbim de situații de acest gen”.

Aceștia au explicat că întârzierile au apărut ca urmare a creșterii complexității proiectelor pe care le dezvoltă și că toți cumpărătorii au fost înștiințați de întârzieri. Principalele discuții sunt legate de proiectul Nordis Mamaia.

„Desigur că au apărut niște întârzieri în procesul de dezvoltare a celor 4 șantiere pe care le avem în momentul de față deschise. Dar astfel de întârzieri sunt inerente și atunci când vrei să îți construiești o simplă casă.

Plus, să nu uităm că noi cu toții am trecut printr-o pandemie care a blocat o perioadă bună orice activitate economică în România și în lume. În perioada pandemiei, materialele de bună calitate s-au găsit și s-au livrat mai greu. Așadar, dificultățile pe partea de logistică nu ne-au ocolit nici pe noi”, ne-au mai transmis cei de la Nordis.

„Acest deziderat presupune folosirea unor materiale de construcție și pentru finisaje de cea mai înaltă calitate, la standarde internaționale care provin mai ales din importuri. Multe materiale premium pe care le folosim sosesc mai ales din Spania și Italia.

Dar chiar dacă am resimțit anumite dificultăți logistice, nu am făcut nici o concesie la calitatea materialelor folosite și, implicit, la calitatea întregului proiect. Am preferat să întârziem puțin livrarea anumitor proiecte, decât să ne abatem de la standardul nostru de 5 stele”, ne-au precizat reprezentanții Nordis.

Cu toate acestea, susțin ei, în acest an, începând cu iulie, vor preda până la 1000 de unități la Nordis Mamaia, iar la final de an se pregătesc de deschiderea hotelului din același ansamblu.

Nordis Mamaia cuprinde 720 de camere de hotel și 612 apartamente rezidențiale în prima etapă a proiectului. Etapa a doua cuprinde peste 1.160 de apartamente rezidențiale ș

Nordis: După caz, au fost puține situații în care am agreat restituirea sumelor

Dezvoltatorul spune că există obligații contractuale, care le garantează clienților că vor primi unitățile cumpărate, dar recunoaște că au fost și instanțe în care au agreat restituirea banilor către clienți.

„Cât privește garanțiile, acestea sunt garanții contractuale în relația cu clienții noștri prin care ne asumăm livrările. După caz, au fost puține situații când am agreat restituirea sumelor. În acest mod asigurăm o transparență totală și o restituire integrală a sumelor avansate de către orice client tocmai pentru a securiza modul în care înțelegem să apreciem relațiile contractuale și încrederea conferită de aceștia.

Întârzierile sunt inerente oricărui proces de construcție, însă Nordis folosește toate resursele necesare şi întreprinde toate măsurile care se impun pentru aducerea la îndeplinire cu celeritate a obligațiilor asumate contractual în cel mai scurt termen posibil”, ne-au mai spus reprezentanții Nordis.

Sursa foto: Nordis Group

