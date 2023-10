Record neașteptat! 2023, anul cu cele mai multe spații comerciale noi din 2008 încoace

Piața de retail se îndreptă către un nou an record în materie de livrări de spații comerciale, cu performanțe peste 2022 atât pentru centrele comerciale, cât și pentru parcuri de retail, celui mai recent eveniment organizat de Bucharest Real Estate Club (BREC) și Romania Property Club (RPC).

Datele arată că prin cei 300.000 mp de spații comerciale livrate până la finele anului, 2023 va marca un nou record în materie de ofertă nouă de spații de retail de după 2008

”70.000 mp de spații comerciale au fost livrate în primele trei trimestre ale acestui an, 230.000 mp fiind programați pentru livrare până la final de an. Pentru acest nou stoc, centrele comerciale au o pondere dominantă cu 60%, restul de 40% fiind parcuri de retail”, a spus Dana Radoveneanu, Head of Retail, Cushman & Wakefield Echinox. Aceasta a menționat ca alți 400.000 mp sunt în diverse faze de devoltare, cu livrare preconizată până în 2025.

Pentru București principalele proiecte aflate în dezvoltare sunt extinderea mall-ului Promenada și IMGB Value Center. Cel mai mare proiect în construcție din țară este Prima Shops Sibiu al dezvoltatorului Oasis, alte orașe care atarg investiții în retail fiind Cluj-Napoca (noul proiect Iulius), Brașov, Iași, Sibiu, Arad, Pitești și Bacău.

”Cea mai mare transformare după anii de pandemie a suferit-o segmentul de food. Din datele noastre vedem creșteri de până la 50% în zona de food-court în 2023 față de 2019. S-au schimbat fluxurile, au apărut livratorii și analizăm și noi oportunitatea de a avea zone dedicate de delivery în noile proiecte pe care le dezvoltăm”, a spus Sebastian Mahu, Head of Asset Management, Iulius în cadrul evenimentului.

Acesta a adăugat că jucătorii nou intrați în zona de fashion cu magazine între 5-10.000 mp, precum Primark, Half Price și Lefties au planuri majore de expansiune și vor avea un impact în reconfigurarea zonelor de fashion din centrele comerciale în următorii doi ani.

În ceea ce privește conceptele de ”entertainment” Sebastian a observat nevoia de locuri dedicate atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, ”escape rooms” fiind un concept care prinde amploare. ”Ne uităm cu atenție la evenimentele majore din orașele unde activăm și încheiem parteneriate strategice așa cum este cazul festivalurilor de muzică și de film la Cluj-Napoca sau Campionatul Mondial de eSports de la Iași.”

”La nivel internațional tendința este către experiențe imersive unde arta se îmbină cu tehnologia atrăgând de deopotrivă copii și adulți. Un astfel de concept a fost deschis în zona de Nord a Bucureștiului”, a spus Dana Radoveneanu legat de noile concepte de entertainment care își fac loc pe piața locală.

Cătălin Pozdarie, General Manager, Hervis a punctat schimbarea comportamentului de consum.

”După ce oamenii s-au confruntat cu realitatea morții în anii pandemici, aceștia au cheltuit mai mult pe vacanțe iar acest fapt afectează retailerii din zona medie de consum, așa cum este și Hervis. Piața din România a devenit una extrem de competitivă, iar acest fapt coroborat cu presiunea inflaționistă conduce la un mediu dificil. Vom vedea cine va supraviețui și cine nu”, a explicat oficialul Hervis.

16 branduri noi au intrat pe piața din România

Primark, Half Price, Modivo, Lefties, InStreet, Wittchen, Crocs, Jimmy Key, Popeyes, Poke House, Submarine, Bath & Body Works, Tedi, Fressnapf și Pikito. Cu cele 16 intrări, România ocupă locul al doilea în zona CEE după Cehia – 38, devansând Polonia – 13, Slovacia – 8, Bulgaria – 6 și Ungaria – 5, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox.

Pe lângă magazinele din România, Bulgaria, Cehia, Polonia și Ungaria, Teilor a anunțat, în cadrul conferinței BREC, un nou concept. „Lucrăm la un nou concept, un brand pe care l-am denumit DAAR, dedicat tinerelor generații, în care focusul va fi pe bijuterii adaptate fiecărui stil, iar primele magazine le vom deschide până la sfârșitul anului”, a explicat Lilian Furtună, Global Expansion Director, Teilor, companie care a ajuns la un număr de 70 de magazine, dintre care 53 în România.

Sursa foto: Wall-Street.ro

