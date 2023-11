FOTO: Cum arată conacul confiscat de la nepotul lui Carol al II-lea. ANAF îl ieftinește cu 25%

Colacul din Sinaia, care a fost confiscat de la nepotului lui Carol al II-lea, a fost fost ieftinit de ANAF cu 25% față din prețul inițial. Prețul de pornire al licitației, diminuat cu 25% (fiind vorba de a doua licitație), este de 905.430 de lei (exclusiv TVA).

Cum este evaluat imobilul:

Preț de pornire al licitatiei - prima licitatie, pentru ansamblul de bunuri: 905.430 de lei (exclusiv TVA), constand în:

a) cota de 1/1 din unitate individuala - apartament nr. 1, situata in localitatea Sinaia, judet Prahova, str. Theodor Aman, nr. 2, in suprafata totala de 303 mp- suprafata construita ( 221,51 mp suprafata utila), avand nr. cad. 23594-C1-U1, compusa din:

- demisol 1: suprafata construita -42.32 mp, suprafata utila -25.08 mp;

- demisol 2: suprafata construita -115.46 mp, suprafata utila -81.34 mp;

- parter: suprafata construita 6.90 mp indiviz din 13.21 mp, suprafata utila 5.33 mp indiviz din 10.21 mp;

- mansarda: suprafata construita 138.18 mp, suprafata utila 109.76 mp; terasa- 4.90 mp si balcon 4.07 mp.

Parti comune, conform cartii funciare: acoperis, casa scarii, cos de fum, scari exterioare. Conform raportului de evaluare, constructie are structura din zidarie, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica. Deoarece inspectia a fost efectuata din exterior, se considera ca finisajele sunt medii.

Teren aferent : cota de 110/157 din imobilul teren intravilan in suprafata masurata de 156 mp (din acte-157 mp), avand nr. cad. 23594 Sinaia. Terenul se afla sub constructie si sub balcoane. Accesul la imobil al proprietarilor de la parter se face prin terenul limitrof.

b) cota de 1/1 din imobil- teren intravilan in suprafata de 339 mp, localitate Sinaia, judet Prahova, str. Theodor Aman, nr. 2, avand nr. cad 23624 Sinaia, pentru care este inscris dreptul de servitute de acces auto, pietonal si de vedere in favoarea proprietarilor din constructia cu nr. cad. 23594-C1.Terenul are acces la strada asfaltata si dispune de toate utilitatile.

Pret de pornire al licitatiei diminuat cu 25% (a doua licitatie), este de 905.430 lei (exclusiv TVA), conform paginii de Facebook ANAF - Anunturi valorificare bunuri.

Cum a ajuns nepotul lui Carol al II-lea pe mâna poliției

Paul Philippe al României, acum arestat în Franța, a fost dat în urmărire internațională încă din decembrie 2020, după ce polițiștii care l-au căutat la domiciliul declarat în acte, din Sectorul 2 al Capitalei, nu l-au găsit pentru punerea în executare a condamnării din dosarul retrocedării Fermei Băneasa. Acum Fiscul îi scoate la licitație unul dintre bunuri, fiind vorba de un mic conac aflat în apropiere de Castelul Peleș.

"Inculpatul Al României Paul Philippe i-a promis inculpatului Truică Remus şi asociaţilor acestuia din grupul infracţional o cotă parte importantă, între 50% şi 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe măsura obţinerii lor, prin contracte fictive de vânzare-cumpărare cu Reciplia SRL. Aceasta, pentru ca ei să intervină pe lângă funcţionari publici implicaţi în procedurile de retrocedare, prin influenţa avută în mod direct (...) şi indirect, prin intermediul relaţiilor pe care le au în lumea politică, în justiţie, la cel mai înalt nivel şi presă (relaţii de prietenie/ afaceri cu membri ai guvernului, parlamentari, funcţionari, autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii la ÎCCJ, contractarea serviciilor unei firme de avocatură de top), astfel încât aceştia, în mod nelegal, să determine obţinerea pe nedrept a bunurilor revendicate de Al României Paul Philippe", preciza DNA.

Sursa foto: Facebook/ Anunțuri valorificare bunuri ANAF

