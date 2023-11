Iașiul așteaptă investiții publice și private în infrastructură și imobiliare de circa 1,7 miliarde euro

Capitala Moldovei începe să devină unul dintre cele mai atractive orașe pentru investiții, atât publice, cât și private, în infrastructură și imobiliare, în prezent aflându-se în derularea proiecte de circa 1,7 miliarde de euro, reiese dintr-o analiză a Romania Property Club (RPC), asociere din care fac parte unii dintre cei mai mari dezvoltatori și companii de construcții din țară.

Investiții publice majore în proiecte de infrastructură de 1,2 miliarde de euro alături de investiții de 500 de milioane de euro în proiecte private imobiliare transformă Iașiul în unul din cele mai importante orașe pe harta de investiții a României, se arată în raportul RPC.

RPC este o extensie a Bucharest Real Estate Club (BREC), iar portofoliile membrilor săi se ridică la peste 10 miliarde de euro.

Cele mai importante investiții în infrastructură aflate în derulare sunt:

Investiția de 100 de milioane de euro pentru extinderea aeroportului cu scopul de a atinge o capacitate anuală de 3,3 milioane de pasageri. În primele 10 luni ale anului aeroportul a înregistrat un trafic record de 2 milioane de pasageri.

Lotul Mircești-Pașcani din A7 – 300 de milioane de euro.

Spitalul Regional de Urgență – 670 de milioane de euro.

Fonduri PNRR de 175 de milioane de euro pentru tramvaie și modernizarea școlilor și blocurilor.

Fonduri BERD de 40 de milioane de euro pentru depoul Dacia.

Compania IULIUS a finalizat anul acesta o investiție de 120 milioane de euro în proiectul de birouri Palas Campus. Acesta se adaugă clădirilor United Business Center din ansamblul mixed-use Palas, polul de birouri dezvoltat de Iulius la Iași totalizând 130.000 mp, 8 clădiri, 70 de companii partenere şi 14.000 de angajaţi. În ceea ce privește zona de retail, Palas Iaşi se numără printre cele mai puternice poluri comerciale din România, poate cel mai performant din afara Capitalei.

”Primele 9 luni ale acestui an au fost foarte bune. Am înregistrat peste 16,2 milioane de vizitatori, am reuşit suplimentarea suprafeţei închiriabile cu aproximativ 4.000 mp, am adus noi retaileri aşteptaţi de clienţii noştri, în premieră regională, precum Peek & Cloppenburg, Hugo Boss, Obsentum, Intimissimi, Calzedonia, iar la nivel de vânzări suntem peste cifrele de anul trecut”, explică Gabriel Iațco, Shopping Center Manager, Palas Iași.

Impact Developer & Contractor, dezvoltator cu prezență națională, a obținut anul acesta autorizația de construire pentru proiectul Greenfield Copou, cu o valoare de piață estimată la peste 175 milioane de euro.

”Dezvoltat pe o suprafață de 50.263 mp, proiectul va cuprinde 1.062 de apartamente situate în 26 de imobile, 1.083 de locuri de parcare subterane și supraterane, și peste 18.000 mp de parcuri, spații verzi și numeroase facilități”, spune Tinu Sebeșanu, CEO, Impact Developer & Contractor.

Iașiul este un oraș de importanță istorică și culturală pentru România, reprezentând capitala informală a regiunii de Nord-Est. Județul are o populație de 983.506 de persoane, a doua cea mai populată zonă după București. Zona metropolitană găzduiește mai mult de jumătate din populația județului.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este prima instituție de învățământ superior modernă din România. Împreună cu alte universități de prestigiu, sistemul educațional din Iași numără peste 55.000 de studenți români și expați.

Această bază puternică de forță de muncă educată a atras zeci de companii multinaționale de renume. Amazon și-a deschis primul centru de cercetare și dezvoltare în Europa de Est înainte ca România să intre în UE, în 2005. Iașiul este o prezență accentuată în planurile de expansiune și dezvoltare ale giganților din industriile creative & tech, valorificând potențialul tinerilor specialişti formaţi de universităţile ieşene.

Peste 70 de companii multinaționale sunt prezente local, orașul fiind denumit și noul ”Silicon Valley” al României. Iașiul excelează în industria farma datorită renumitei sale universități de medicină. Antibiotice Iași produce medicamente generice destinate pieței interne, cu o cifră de afaceri de peste 100 milioane de Euro în 2022. Mediul de afaceri dinamic menține rata șomajului la un nivel redus, de 3%.

Cum au evoluat segmentele pieței imobiliare din Iași

Stocul modern de birouri este de 260.000 mp, cu un nivel al chiriei între 12-15 Euro/mp, în timp ce rata de neocupare se află într-un interval de o singură cifră. Oferta modernă de spații de locuit este moderată. Datele imobiliare.ro pentru RPC arată că în 2023, oferta totală este în medie la 1.275 apartamente per trimestru, +6% față de 2022, iar proprietățile nou intrate în piață (410 medie trimestrială) sunt cu -18% față de 2022.

În ceea ce privește sectorul de retail, proiecte ce totalizează 20.000 mp sunt în dezvoltare, urmând să fie adăugate stocului de 170.000 mp. O dovadă a potențialului ridicat al zonei este anunțul Ikea de a inaugura un nou magazin în Iași, al treilea oraș după București și Timișoara.

La nivel național regiunea de Nord-Est este cea mai puțin dezvoltată din punct de vedere logistic și industrial, reprezentând doar 2% din stocul de 7 milioane de mp. Noua autostradă A7 va schimba însă acest lucru, investitorii pregătind noi proiecte în Iași și Bacău.

Sectorul hotelier este subdezvoltat. Cu un total de 1.622 de camere, piața hotelieră din Iași a crescut doar cu 11% în 10 ani, deși creșterea numărului de turiști a fost de 105%. Doar 12% din oferta hotelieră este afiliată unui brand internațional, brandurile prezente fiind Hampton by Hilton și Ramada, în categoria 3*.

Citeste si:

”Având în vedere deficitul de camere de hotel de pe piață, toate lanțurile hoteliere internaționale majore - Hilton, Marriott, IHG, ACCOR și Radisson caută strategic să se extindă cu noi hoteluri în orașul Iași”, spune Mircea Drăghici, Managing Partner, Est Hospitality.

În acest context, noile investiții private în imobiliare vor avea un efect transformator pentru oraș, determinând o dezvoltare accelerată.

Sursa foto: IULIUS

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: