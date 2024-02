GALERIE FOTO | Bogații României dau pe o amenajare cât alții pe 3 apartamente de 2 camere în București

Piața amenajărilor se află în creștere și în România, iar bugetele alocate sunt tot mai mari, în special pe segmentele de lux, unde costurile unei amenajări poate să echivaleze cu prețul a trei apartamente cu două camere în centrul Bucureștiului.

Evident, vorbim de apartamente mai vechi, dar adevărul e că poți găsi apartamente de două camere, în jurul a 100.000 de euro în inelul central al Capitalei.

Potrivit companiei de amenajări interioare MiSo Architects, românii alocă bugete de la 30.000 de euro pentru un apartament studio (o garsonieră ceva mai mare) și până la peste 300.000 de euro pentru vile și penthouse-uri.

“Din perspectiva noastră, piața a crescut vizibil în ultimii ani și este incomparabilă cu felul în care arăta acum 10 ani, atunci când am înființat MiSo Architects. Suntem pe un trend ascendent cu siguranță, chiar dacă situațiile globale generează periodic momente de ușoară stagnare, dar noi le numim liniștea dinaintea furtunii”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Sorana Leru, architect de interior și co-fondator MiSo Architects.

Potrivit ei, pandemia a resetat și recalibrat multe domenii de business, și nu numai. În segmentul de amenajări interioare s-a văzut clar un interes crescut îndreptat către investițiile făcute în amenajarea locuințelor.

„Am observat acest lucru în bugetele pe care clienții noștri le-au alocat pentru proiectele de design interior, dar și în doza sporită de încredere pe care au început să o acorde specialiștilor din domeniu. Prin urmare, în 2024, piața de design interior urcă la un nou nivel, unde este mai puternică și mai stabilă, cu o cerere mare din partea mai multor tipuri de clienți și pentru noi tipuri de proiecte imobiliare”, a mai explicat co-fondatoarea companiei de amenajări.

Cerere mare pentru amenajări de lux și high-end

Piața de design interior din România și-a lărgit aria de clienți și proiecte, iar cererea pentru amenajări de lux și high-end este în continuare un motor al acesteia, fiind din ce în ce mai mare de la an la an.

Pentru 2024, MiSo Architects estimează o creștere de 15% a numărului de proiecte de amenajare high-end, pentru vile premium, penthouse-uri și apartamente de lux, cu bugete care pot depăși 300.000 euro per proiect.

“Cum interesul continuă să crească pentru achiziția de penthouse-uri și de locuințe exclusiviste în România, în special în zona București-Ilfov, dar și în Brașov, cererea pentru amenajări interioare de lux rămâne ridicată, fiind alocate bugete impresionante pentru cele mai remarcabile amenajări interioare”, a spus și Mihaela Tampiza, arhitect de interior și co-fondator MiSo Architects.

Tot mai mulți români își amenajează apartamente pe care să le dea la închiriat

Potrivit datelor companiei, interesul românilor rămâne ridicat și pentru amenajări la cheie ale apartamentelor pentru închiriat, în special în orașele mari, fie pentru închiriere pe termen lung, fie în scop turistic.

Astfel, MiSo Architects preconizează o creștere de 10% a numărului de proiecte de amenajare a locuințelor pentru închiriat, la 40% din totalul de proiecte de amenajare interioară în 2024.

“Amenajarea locuințelor este văzută ca o investiție în creșterea valorii acestora, fie că vorbim de valoarea chiriei lunare, fie că vorbim de prețul de vânzare. Serviciul de amenajare la cheie, adică de la distanță, fără prezența proprietarilor, are cea mai accelerată creștere, peste 25% dintre solicitanți fiind români stabiliți în străinătate, în toate colțurile lumii, de la New York, la Orientul Mijlociu, la Europa, care achiziționează apartamente cu scop de închiriere sau locuințe de vacanță în țară, și pentru are alocă bugete între 30.000 euro și 200.000 euro pentru amenajare”, a mai explicat Sorana Leru.

Ca tendință generală, specialiștii MiSo Architects sesizează o preocupare tot mai mare pentru concepte sustenabile, spații care să reflecte mediul înconjurător, să aducă tribut naturii și libertății de mișcare. Astfel, sunt folosite tot mai multe materiale, finisaje și produse inovatoare realizate din materiale prietenoase cu mediul, fiind o direcție care reprezintă viitorul.

