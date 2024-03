Cascade Capital, parte a Cascade Group, realizează investiții de 40 mil. € pentru susținerea antreprenorilor locali

Cascade Group, un family office cu capital străin și experiență de peste două decenii în domeniul imobiliar, investițional și financiar din România, anunță lansarea diviziei Cascade Capital. Prin această inițiativă strategică, Grupul își propune să investească peste 40 de milioane de euro în următorii 5 ani, oferind soluții de capitalizare adaptate pentru jucători din piața imobiliară, antreprenori din alte industrii și investitori de talie medie și mică.

De-a lungul anilor, Cascade Group și asociații săi au gestionat sau asistat investiții de peste 500 de milioane de euro pe piața locală. De asemenea, compania a dezvoltat mai mult de 32.000 de metri pătrați de birouri în București și a făcut exit-uri din proiecte rezidențiale și comerciale care însumează mai mult de 20.000 de metri pătrați, administrând, în prezent, un portofoliu în valoare de peste 60 de milioane de euro.

Noua divizie a Grupului, condusă de o echipă de specialiști cu experiență în investiții, dezvoltări imobiliare și domeniul financiar-bancar, Cascade Capital, oferă soluții de capital personalizate pentru dezvoltatorii imobiliari, investitori, antreprenori și întreprinderi mici și mijlocii.

„Traversăm o perioadă în care accesul la creditare devine tot mai dificil, limitat și scump. Am lansat această linie de business cu scopul de a identifica și susține antreprenorii din real estate, dar am ajuns rapid la concluzia că ne putem folosi experiența pentru a sprijini jucători și din alte industrii", a declarat Cristian Stroe, Directorul diviziei Cascade Capital.

Compania se orientează către parteneri cu o reputație solidă, care dezvoltă proiecte atractive și care caută o injecție de capital suplimentar în condițiile actuale de limitare a finanțării bancare.

„Pipeline-ul nostru este foarte diversificat. Spre exemplu, am investit într-un proiect imobiliar din București care îndeplinește toate criteriile unei investiții prudente și remuneratoare, dar care, momentan, întâmpină întârzieri în vânzări pe fondul limitării accesului cumpărătorilor la finanțare. De asemenea, am intrat în structura de capital a unei companii locale de FMCG care ne-a solicitat suportul pentru implementarea unui plan de investiții în echipamente. Principalul nostru avantaj competitiv este viteza de livrare și deschiderea către orice industrie, sub rezerva unui set de condiții foarte flexibil: remunerare adecvată a capitalurilor, cash-flow și garanții", a adăugat Cristian Stroe.

În paralel cu lansarea Cascade Capital, Cascade Group își consolidează poziția pe piața locală prin celelalte două divizii ale sale.

Cascade Property are o abordare meticuloasă și strategică în investițiile imobiliare, concentrându-se pe dezvoltarea, gestionarea și operarea proiectelor care se aliniază cu viziunea și obiectivele companiei. Cascade Property a dezvoltat și operează prima clădire LEED Zero Carbon din România, Euro Tower, o clădire de birouri cu 18 etaje situată în centrul de afaceri al Bucureștiului.

În același timp, Cascade Capital Markets derulează investiții strategice în diverse instrumente financiare, precum acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare. Cascade Capital Markets navighează activ și valorifică oportunitățile de piață pentru a optimiza randamentul și a atinge obiectivele de investiții.

Despre Cascade Group

Cascade Group este o companie de tip familly office, cu acționariat străin, prezentă pe piața locală de real estate și capital din România. Compania dispune de o echipă de profesioniști cu experiență de peste două decenii. Cu un portofoliu gestionat de peste 60 de milioane de euro și investiții de peste 500 de milioane de euro finalizate, Cascade Group oferă soluții personalizate și expertiză în domeniul investițional, consolidându-și poziția ca jucător de încredere în piața din regiune.

Sursa foto: Cascade Group

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: