Cum recunoști astenia de toamnă și ce trebuie să faci ca să scapi de oboseală

Odată cu venirea sezonului rece, asociat unor zile din ce în ce mai scurte și unor temperaturi mult mai scăzute, sistemul imunitar își pierde din eficiență. Acest fapt poate genera efecte avea atât asupra fizicului, cât și asupra psihicului.

Simptome apărute odată cu instalarea lunilor reci de la final de an, precum depresia, insomnia, lipsa de concentrare sau pierderea apetitului, pot indica prezența asteniei de toamnă. Despre această afecțiune cu un caracter sezonier vorbim în cele ce urmează:

Ce este astenia de toamnă?

Astenia de toamnă este o formă de depresie cu un caracter temporar, asociată unor simptome ce apar la debutul sezonului rece din an. Mai exact, în lunile de toamnă, odată cu scăderea firească a eficienței sistemului imunitar. Simptomele se pot prelungi și în iarnă. [1]

Persoane ce pot fi mult mai expuse în fața asteniei de toamnă, comparativ cu restul populației:

persoanele care locuiesc în regiuni în care zilele sunt foarte scurte, iar volumul de lumină naturală de care au parte este unul relativ scăzut

persoane încadrate în categoria de vârstă 15-55 ani

persoane cu rude care se confrunta tot cu această problemă medicală. [1]

Cum recunoști astenia de toamnă?

Diagnosticul de astenie de toamnă poate fi pus doar de către un specialist. Experții afirmă că se poate discuta despre prezența acestei afecțiuni, doar în cazul în care un pacient s-a confruntat pentru cel puțin trei sezoane consecutive cu unul dintre simptomele de mai jos, observându-se, totodată, ameliorări ale acestora în sezonul cald.

Posibile simptome ale asteniei de toamnă:

depresie, episoade de anxietate, schimbări bruște ale stării de spirit

tulburări de somn și oboseală resimțită pe întreaga perioadă a zilei

poftă excesivă de mâncare și un apetit crescut pentru dulciuri și junk-food

nivel ridicat de irascibilitate și o scădere sesizabilă a libidoului

pierderea puterii de concentrare la orele după-amiezii

interes scăzut pentru realizarea activităților profesionale.

Care sunt cauzele asteniei de toamnă?

Iată care sunt principalii factori declanșatori ai acestei probleme medicale sezoniere:

Ceasul biologic (ritmul circadian): nivelul redus de lumină solară, în lunile de toamnă și iarnă, poate perturba ritmul normal al ceasului biologic, existând posibilitatea de a declanșa stări asociate depresiei și alte simptome precum cele mai sus menționate. [2]

Nivelul de serotonină: scăderea nivelului acestui neurotransmițător, pe baza unei expuneri reduse la un nivel optim de lumină naturală, afectează starea de spirit. Atunci când creierul secretă mai puțină serotonină, pot apărea simptome asociate depresiei. [2]

Nivelul de melatonină. Schimbarea anotimpului poate perturba echilibrul nivelului de melatonină al organismului, cu rol esențial în tiparele de somn și starea de spirit. [2]

Cum poate fi prevenită astenia de toamnă?

Ai la dispoziție o serie de sfaturi simplu de pus în practică, pentru a încerca prevenirea asteniei de toamnă:

petrece cât mai mult timp afară, chiar și în zilele în care cerul este înnorat. Este important să te expui cât mai mult la lumină naturală, indiferent de nivelul luminozității [3]

asigura-tă că urmezi o dietă echilibrată, bazată pe minerale și vitamine. Evită pe cât de mult posibil alcoolul și mâncărurile de tip junk-food [3]

include în rutina zilnică cel puțin 30 de minute de antrenamente fizice [3]

fii cât mai activ din punct de vedere social și testează activități noi, ce îți pot trezi un interes real, pe măsură ce le descoperi în profunzime [3]

ia în calcul apelarea la ajutor de specialitate, în lunile reci din an. [3]

Cum poate fi tratată astenia de toamnă?

În urma unui diagnostic pus corect, specialistul poate recomanda (la fel ca în cazul oricărei alte forme de depresie) atât medicamente antidepresive, cât și soluții din sfera terapiei comportamental-cognitive.

Dacă medicul specialist prescrie antidepresive, este recomandat să fie administrate conform indicațiilor acestora, iar tratamentul să nu fie întrerupt doar pentru că simți o îmbunătățire a stării de spirit. În privința terapiei comportamental-cognitive, tehnicile asociate acesteia te pot face să înțelegi mult mai bine modul în care gestionezi simptomele asteniei.

De asemenea, fototerapia (terapia cu ajutorul luminii) este o altă metodă prin care se poate trata astenia de toamnă. Utilizându-se o sursă ce emană o lumină asemănătoare celei naturale, fototerapia poate genera rezultate pozitive, apărute după aproximativ 3-4 săptămâni.

Apelează cu încredere la medicul specialist, singura persoană în măsură să pună un diagnostic și să recomande un tratament corect, în urma evaluării realizate la cabinet, pentru o abordare eficientă a problemelor cauzate de astenia de toamnă!

