Rafila: 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 vor expira şi trebuie distruse pe bani

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că România are în depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu există deloc interes, nici să fie primite de o altă ţară prin donaţie, iar după ce vor expira distrugerea lor va costa alţi bani.

"Noi ne găsim în situaţia în care avem în depozite peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai există niciun fel de interes. Şi nu mă refer doar la interesul populaţiei, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea nici măcar să le primească gratis. Lucrul acesta va duce şi la costuri suplimentare pentru că la un moment dat, când expiră, trebuie să le distrugem", a spus Alexandru Rafila la un post de televiziune, conform Agerpres.

El a amintit că la începutul acestui an România a "salvat" 150 milioane de euro prin vânzarea dozelor de vaccin nefolosite.

"Am reuşit un lucru important când am putut să vindem 7,5 milioane de doze. Deci dintr-o dată am salvat circa 150 de milioane de euro. Le-am vândut la acelaşi preţ la care au fost achiziţionate", a spus ministrul.

De asemenea, Alexandru Rafila consideră că România s-a angajat anul trecut să cumpere o cantitate prea mare de vaccinuri, care nu ar putea fi folosite niciodată.

Totodată, acesta a spus, cu privire la a patra doză de vaccin anti-Covid-19, că aceasta este "utilă, dar cu un vaccin care să fie adaptat tulpinilor circulante, pentru că vedem că în momentul de faţă vaccinul în formula iniţială nu mai opreşte în niciun fel transmiterea".

Sursa foto: Agerpres

