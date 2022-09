Aplicația românească DAHNA - Diet According to the Healthy Nutritional Approach, destinată celor care vor să prevină apariția bolilor cardiovasculare printr-un stil de viață sănătos, lansează noi funcționalități. Astfel, DAHNA evaluează profilul fiecărui utilizator și estimează riscurile de dezvoltare de boli cardiovasculare precum infarct sau accident cerebral vascular, oferind soluția unei diete personalizate pentru sănătatea cardiometabolică.