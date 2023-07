Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că la nivelul Guvernului şi în cadrul coaliţiei este în curs o analiză privind situaţia concediilor medicale, iar şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate urmează să-i prezinte un raport pe anul trecut, având în vedere că au fost înregistrate 8,1 milioane de concedii medicale la o populaţie activă de 6 milioane de persoane, datoria acumulată fiind de 6 miliarde de lei.

"Cunosc povestea că trebuie să avem o colectare mai bună. Această colectare mai bună - am vrut să explicăm întreg tabloul, nu să creăm ştiri ad-hoc - nu se poate face până nu facem digitalizarea, nu s-a făcut de 32 de ani. S-a declanşat acest proces de digitalizare. Există, şi am aflat şi eu în şedinţa de guvern (...) şi aştept un raport de la preşedinta Casei de Sănătate, anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale la o populaţie lucrativă de 6 milioane de români. Am cerut o analiză foarte clară, să vedem din ce domeniu sunt, sunt din domeniul privat, sunt din domeniul public. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, nu în România, în Europa. Va urma să-mi vină acest raport, pe care o să-l facem public. Ar însemna vreo 140 de ani de nemuncă în România", a afirmat Marcel Ciolacu după participarea la deschiderea Forumului de afaceri franco-român, conform Agerpres.ro.



Premierul a subliniat că sunt oameni care au nevoie de concediu medical, dar, a punctat el, "este evident că s-a abuzat de acest fenomen".



"Şi vă anunţ că este o datorie pe anul trecut la concedii medicale de 6 miliarde de lei, respectiv 1,2 miliarde de euro. Este normal ca atunci să faci o analiză nu numai la Casa de Sănătate, nu numai la felul în care se raportează acestea şi se eliberează aceste concedii medicale, nu sunt de acord să urmărim 6 milioane de români, să-i căutăm pe acasă, fiindcă nu asta este o abordare normală şi sănătoasă la cap, dar trebuie să vedem şi resursele de acoperire. (...) Trebuie să vedem realitatea, 8,1 milioane de concedii medicale la 6 milioane de români care muncesc. Anul trecut nu a mai existat pandemie din luna februarie", a mai declarat Ciolacu.



Şeful Executivului a precizat că în urma consultărilor cu partenerii de coaliţie se va veni cu un calendar de implementare a unor măsuri impuse şi de angajamentele din PNRR, întrebat dacă vor fi modificări la plata CASS începând de la 1 septembrie.



"Nu v-am spus de CASS că va fi plătit. Voi avea o analiză împreună cu domnul fost prim-ministru Nicolae Ciucă, împreună cu fostul ministru al Finanţelor, vom avea o analiză, pe urmă vom discuta cu actorii principali din fiecare domeniu. Presupun că vom veni cu un calendar, impus, repet, de jalonul din PNRR. Dacă vreţi să mă fac că nu există acel jalon, nu mă fac, iertaţi-mă. Să mă fac că trebuie să plătesc 6 miliarde la concedii medicale de anul trecut, nu pot să mă fac, fiindcă ăsta e adevărul', le-a răspuns Ciolacu jurnaliştilor.

