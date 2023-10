Utilizarea celulelor stem se extinde în tot mai multe domenii ale medicinei

În perioada 8-10 septembrie 2023, a avut loc, la Miami, „Congresul Internațional pentru sânge cordonal, celule și țesuturi perinatale” – Cord Blood Connect, sub egida Cord Blood Association. La acest eveniment au participat și doi reprezentanți ai Biogenis – banca de celule stem, parte a Famicord Group, cel mai mare grup de bănci de celule stem din Europa și pe locul trei la nivel mondial.

“Cea mai mare noutate din domeniu, atestată în mai multe secțiuni și prezentări ale congresului, este transformarea majoră prin care băncile de celule stem din întreaga lume, fondate în urmă cu peste 30 ani ca resursă focusată pe transplantul hematopoietic, secundar hematologie și rar boli metabolice ereditare, își extind rapid activitatea în arii precum neurologie, endocrinologie, ortopedie, dermatologie, chirurgie plastică și reparativă și medicină regenerativă”, declară Dr. Felician Stăncioiu, medic și cercetător român, investigator principal în studii clinice privind terapiile cu celule stem, prezent la congres alături de Dr. Bogdan Bulumac, Directorul General al Biogenis.

Potrivit specialiștilor participanți la eveniment, folosind celule stem din sânge și țesut din cordonul ombilical se obțin terapii celulare specializate, unele deja aprobate de autoritățile SUA (Omidubicel pentru transplant hematopoietic) sau utilizate în cadrul unor studii clinice pentru afecțiuni oncologice sau autoimune (CAR-T, CAR-NK, Treg).

De exemplu, pe 17 aprilie, FDA (Agenţia pentru Medicamente din SUA) a aprobat produsul Gamida Cell "Omisirge" (cunoscut și sub numele de Omidubicel sau NiCord). Produsul este destinat utilizării la copii, adolescenți cu vârsta de peste 12 ani și adulți cu cancer de sânge planificat pentru transplant de sânge din cordonul ombilical în urma unui regim de condiționare mieloablativă (tratament precum radiații sau chimioterapie). Aceasta este prima aprobare FDA de punere pe piață a unui produs obținut prin multiplicarea celulelor stem din sângele de cordon ombilical.

”O altă direcție subliniată în cadrul congresului de la Miami este creșterea importanței băncilor de celule cu laboratoare locale (naționale), fapt dovedit în timpul pandemiei COVID, când în peste 30 de țări s-au desfășurat studii clinice cu terapii celulare cu sursă locală, evitând astfel barierele frontaliere impuse de astfel de situații”, a mai adăugat cercetătorul român.

Pe parcursul evenimentului din Statele Unite ale Americii, reprezentanții Biogenis s-au întâlnit și cu Matthew Farrow, primul pacient tratat cu celule stem din sângele de cordon ombilical al surorii sale (6 octombrie 1988) și cu Prof. Dr. Joanne Kurtzberg, cel mai important nume la nivel mondial în ceea ce privește terapiile cu celule stem și membru al echipei medicale care a realizat transplantul lui Matthew.

Foto (de la stânga la dreapta): Dr. Felician Stăncioiu, Matthew Farrow, Dr. Bogdan Bulumac

Foto (de la stânga la dreapta): Dr. Felician Stăncioiu, Prof. Dr. Joanne Kurtzberg, Dr. Bogdan Bulumac

Record de probe eliberate în 2023

Cele discutate in cadrul congresului din Miami se pot vedea și în activitatea de zi de zi a băncilor de celule stem. Astfel, în 2023, banca românească de celule stem Biogenis a eliberat 17 probe de celule stem recoltate la naștere și stocate in laboratorul din București.

“Este, de departe, cel mai bun an de până acum, ceea ce înseamnă că oamenii devin din ce în ce mai conștienți de importanța recoltării la naștere a celulelor stem din sângele și țesutul de cordon ombilical. Am ajuns, astfel, la un total de 36 de probe eliberate”, afirmă Dr. Bogdan Bulumac, Directorul General al Biogenis.

Cel mai des întâlnit diagnostic pentru care au fost eliberate probe de către Biogenis a fost TSA (tulburare din spectrul autist). Dintre acestea, patru probe au fost utilizate pentru tratamente efectuate de către Dr. Felcian Stăncioiu, în București, copiii și părinții acestora nefiind obligați să se deplaseze pe distanțe lungi.

În plus, sunt și părinți care au beneficiat de probele de celule stem ale copiilor lor.

“De curând, o probă a unui copil a fost folosită de mama acestuia pentru tratamentul unui torticolis spasmodic. Cu alte cuvinte, putem spune că părintele a fost ajutat de copil, încă o dovadă în plus a faptului că probele de celule stem pot fi folosite de întreaga familie”, mai adaugă oficialul Biogenis.

Pe lângă acești pacienți pentru care Biogenis a eliberat și trasportat probele la centrele de tratament specializate, cu ajutorul navigatorului de pacienți, banca de celule stem a ajuns la un total de 130 de pacienți tratați. Biogenis face și partea de responsabilitate socială consiliind părinții să găsească cea mai bună soluție pentru a avea acces la un centru de tratament cu celule stem. Fiind o acțiune de responsabilitate socială, Biogenis face acest lucru fără pretenții financiare pentru ca părinții să păstreze resursele financiare pentru tratamentele recomandate.

“Facem asta chiar și pentru cei care nu au recoltat prețioasele celule stem la nașterea copilului lor. Acești pacienți folosesc probe donate, din banca publică, beneficiind practic de un material genetic care nu aparține familiei”, explică oficialul Biogenis.

Dezvoltarea continuă, un element esențial în domeniul celulelor stem

Biogenis investește an de an în dezvoltare, atât în zona de extindere a laboratorului de procesare și stocare a probelor de celule stem, cât și în zona de digitalizare.

„Se împlinește deja un an de când am lansat eShop, platforma prin care părinții pot contracta serviciile Biogenis fără a fi nevoie de a semna fizic un contract, investiție care s-a ridicat la peste 100.000 de euro. Astfel, întreg procesul de contractare se desfășoară de la distanță, nefiind nevoie de întâlnire fizică cu un reprezentant medical Biogenis. În același timp, am investit și în dezvoltarea si extinderea laboratorlui de procesare și stocare a probelor de celule stem”, mai afirmă Dr. Bogdan Bulumac.

Aproximativ 25.000 de familii au ales să asigure viitorul copiilor lor stocând probele în laboratorul Biogenis. Orice client sau orice posibil client poate să viziteze laboratorul Biogenis – trebuie să contacteze banca de celule stem și să programeze o vizită.

Biogenis, reprezentanta în România a grupului FamiCord, răspunde încă din anul 2007 nevoilor pacienților români pentru terapii celulare avansate, oferind acces la tratamente inovatoare atât cu celule stem hematopoietice cât și mezenchimale pentru mai mult de 100 pacienți români.

Celulele astfel recoltate de Biogenis se păstrează în criotancuri, la temperaturi de minus 196 de grade Celsius, în vapori de azot lichid.

În cazul Biogenis, prețul mediul al unei recoltări este de aproximativ 3500 de lei, la care se adaugă plata anuală a taxei de stocare.

Pentru a facilita accesul la recoltare pentru cât mai multe familii, contractul se poate plăti în 3, 6, 9 sau chiar 12 rate lunare, a căror valoare începe de la 150 de lei, în funcție de serviciile alese. Grupul FamiCord este cel mai mare grup de bănci de celule stem din Europa și locul trei în lume.

Cu o prezență în peste 30 de țări, a stocat în cele 15 laboratoare proprii peste 860.000 de probe de celule stem din sângele și țesutul de cordon ombilical.

Sursa foto: Biogenis

