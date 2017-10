Proiectul pe l egile justitiei a ajuns la Camera Deputatilor, iar parlamentarii PSD-ALDE fac schimbari majore. Din acest motiv, duminica, 5 noiembrie, bucurestenii vor iesi in strada. "NU vrem sa fim o natie de hoti!" este sloganul sub care se va desfasura marsul de protest.

Protestatarii care vor iesi duminica in strada se vor aduna in Piata Victoriei, in fata Guvernului, in jurul orei 18.00. O ora mai tarziu, protestatarii vor pleca spre Parlament.

"Guvernul este doar o marioneta, iar legile justitiei se fac acum in Parlament", au scris organizatorii marsului, pe Facebook.

Care sunt motivele pentru care se iese in strada?

"1. Proiectul de modificare al Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen.

Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna ca DNA se va intoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice.

Daca acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament ar insemna un dezastru pentru Romania si cetatenii ei. Ne putem lua adio de la o justitie independenta.

Nu suntem singuri in aceasta lupta.



De la Magistrati la Presedinte si Comisia Europeana, cu totii s-au pozitionat impotriva acestor legi.



Este momentul ca fiecare dintre noi sa actioneze si sa nu legitimeze incercarea coruptilor de a controla Justitia.

2. Luni, Senatorii juristi au dat luni un raport negativ unui proiect de lege care-i impiedica pe cei condamnati penal sa ocupe functia de presedinte al tarii.

Urmeaza votul in Senat. Asta inseamna ca un borfas, condamnat penal, poate decide soarta romanilor si ii va reprezenta pe acestia", se arata in anuntul organizatorilor.

Sute de oameni si-au anuntat participarea la marsul de protest.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu