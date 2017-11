Potrivit proiectului, faptele prevazute si sanctionate de catre acesta constituie, in acceptiunea legiuitorului, discriminare si incalcarea dreptului la hrana al copiilor. Constituie contraventie si se sanctioneaza evacuarea dintr-un spatiu public a unei mame care are dreptul de a se afla in acel spatiu si care alapteaza un copil de pana la 24 de luni; interzicerea in orice mod a alaptarii in spatii publice a unui copil de pana la 24 de luni; refuzul furnizarii de servicii unei persoane care alapteaza un copil de pana la 24 de luni, in conditiile in care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv, prevedere propunerea PNL si USR, potrivit Agerpres.

Nerespectarea acestor prevederi de catre persoanele fizice ar urma sa fie sanctionata cu amenda contraventionala de 100 - 500 lei. Nerespectarea prevederilor de catre o persoana juridica sau de catre o entitate inregistrata la Registrul Comertului se va sanctiona cu amenda contraventionala de la 1.000 la 2.000 de lei.

Prevederile ar urma sa se aplice indiferent daca spatiile publice au fost prevazute cu camere tip "mama si copilul", fiind decizia mamei daca le utilizeaza sau nu.

Persoanele responsabile din institutiile si unitatile care administreaza spatiile publice vor comunica tuturor angajatilor aceste prevederi, se mentioneaza in proiect. Totodata, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor urmeaza sa fie facuta de catre reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului sau ai Ministerului Afacerilor Interne.

Conform expunerii de motive, in ultima vreme au fost relatate cazuri in care mame au fost date afara din hoteluri sau restaurante sau li s-a refuzat acordarea unor servicii in spatii publice pentru ca isi alaptau copilul.

"Desi un astfel de comportament este in mod clar discriminatoriu, iar legea permite alaptarea in spatii publice, cadrul legislativ actual nu sanctioneaza aceste reactii discriminatorii si nu le protejeaza pe mamele care isi alapteaza copiii. Legi similare exista deja de ani de zile in state europene precum Marea Britanie, Franta, Spania sau Islanda. Periodicitatea alaptarii zilnice a unui copil mic, precum si durata acesteia nu permit hranirea exclusiv acasa, iar o astfel de abordare reprezinta un abuz si o discriminare si ar izola social si profesional mama", sustin initiatorii actului normativ.