Bode: Nici Voiculescu, nici Arafat nu sunt responsabili pentru cazul de la Foișor

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni dimineaţă, că modul în care a fost organizată externarea pacienţilor de la Spitalul Foişor "nu a fost deloc în regulă", dar acest lucru nu a fost decis nici de Ministerul Sănătăţii (MS), nici de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

"Ca simplu cetăţean, am văzut şi eu, la fel cum aţi văzut şi voi, că modul în care a fost organizată externarea pacienţilor în seara zilei de vineri nu a fost deloc în regulă (...) Mutarea pacienţilor nu a hotărât-o nici Ministerul Sănătăţii, nici DSU. Medicul curant spune dacă pacientul este transferat în altă unitate spitalicească sau este externat, totodată de comun acord, medic-pacient hotărăsc cum se face externarea. Am văzut acea imagine care ne-a şocat pe toţi, în care un pacient este introdus în portbagajul unei maşini a aparţinătorilor şi am întrebat imediat ce se întâmplă şi am înţeles ca medicul curant, împreună cu pacientul şi cu familia pacientului, au hotărât, pentru că au aranjat maşina încât să poată fi transportat, de comun acord să facă acest lucru", a spus Bode, în faţa MAI.

Conform Agerpres, el a precizat că externarea pacienţilor ar fi putut fi făcută cu ajutorul ambulanţelor şi nu la modul în care s-a procedat.

"Putem discuta foarte mult de cauze - de ce s-a întârziat atât de mult, de ce doar după câteva ore după ce s-a semnat ordinul a venit şi acceptul managerului - sunt multe lucruri de discutat, aici vorbim de cauze, dar efectul l-am văzut cu toţii şi aşa ceva este inadmisibil să se mai întâmple. Era absolut la îndemâna celor care au realizat aceste externări să ia o ambulanţă, să intre în curte, rând pe rând, câte o ambulanţă pentru fiecare pacient şi să fie externaţi", a arătat ministrul de Interne.

Lucian Bode a adăugat că, la momentul actual, toate cele 20 de paturi de terapie intensivă de la Spitalul Foişor sunt ocupate cu pacienţi bolnavi de COVID-19.

"Ceea ce este foarte clar, astăzi avem toate cele 20 de paturi ATI de la Spitalul Foişor ocupate. Avem aproape toate cele 90 de paturi cu oxigen ocupate. Şi ceea ce este foarte îmbucurător, că de la 1.531 de paturi ATI ocupate în weekend, numărul lor a scăzut undeva la 1.520, deci presiunea pe ATI scade, avem toate cele patru TIR-uri ATI în stare de funcţionare şi sunt distribuite la spitale, unde e nevoie, îl vom trimite şi pe al cincilea la Piatra Neamţ, în zilele următoare. Scopul nostru este să scădem presiunea pe ATI şi să trecem de această perioadă", a mai spus Bode.

