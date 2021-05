Vinerea verde: Vaccinare cu prioritate pentru bicicliști în Deva

Zeci de biciclişti s-au vaccinat la Centrul "drive-thru" din Deva, în condiţiile în care au avut prioritate în faţa posesorilor de maşini, autorităţile dorind să marcheze astfel "vinerea verde", conceptul naţional prin care se doreşte reducerea poluării în ultima zi lucrătoare din săptămână, scrie Agerpres.

"Am dorit să marcăm 'vinerea verde', această zi specială, şi am invitat bicicliştii la Centrul drive-thru să vină şi să se vaccineze. Chiar dacă eu sunt vaccinat, am venit cu bicicleta, alături de ei. Mă bucur că au răspuns iniţiativei noastre. Este un lucru foarte bun şi sperăm să continuăm cu astfel de acţiuni", a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei.

Bicicliştii care au venit la Centrul de vaccinare drive-thru - direct din maşină erau, în marea lor majoritate, tineri. Câţiva au arătat că au decis să-şi facă vaccinul la centrul drive-thru pentru că au avut prioritate în faţa automobiliştilor, însă, cu toţii, s-au declarat susţinători ai imunizării pentru a se feri de boală, atât ei, cât şi părinţii sau bunicii lor.

"Mă bucură foarte tare că oamenii sunt încurajaţi să adopte un stil de viaţă sănătos şi că în 'vinerea verde' au prioritate în faţa maşinilor. Aici au fost foarte multe persoane vaccinate. Dimineaţa sunt cozi mari, iar faptul că am avut prioritate pe bicicletă mi se pare un lucru foarte bun", a spus unul dintre tinerii prezenţi.

Între cei care au venit să se vaccineze s-a numărat şi o femeie de 64 de ani, care a mărturisit că lucrează de zece ani în Germania, unde îngrijeşte diferite persoane.

"Este o iniţiativă foarte bună. Eu nu am maşină şi atunci am venit cu bicicleta. Este ceva extraordinar, mai ales dacă timpul îţi permite. E sănătos şi e perfect, zic eu. (...) Eu zic că scapi de frica aia de boală. Ferească Dumnezeu! E o boală urâtă! L-am avut bolnav pe fratele meu, care era să moară, la Arad. A avut febră 41 grade. Ne-au spus că dacă mai întârzia câteva ore, îl duceam între patru scânduri. (...) Folosesc bicicleta vara, îmi e dragă, ştiu să o folosesc de la cinci ani. E ceva care îmi face plăcere şi îmi aduce aminte de copilăria mea", a concluzionat femeia.

De la deschiderea, pe 24 aprilie, a Centrului drive-thru din Deva au fost vaccinate împotriva COVID-19 peste 4.300 de persoane. Conducerea DSP Hunedoara a estimat că la acest sfârşit de săptămână se va ajunge la un total de 5.000 de doze administrate pe cele patru fluxuri de vaccinare deschise în cadrul centrului.

"Vom menţine fluxurile de vaccinare atât timp cât există solicitări şi vom încuraja această modalitate de vaccinare. Reacţia oamenilor a fost foarte bună, dovadă că am avut un aflux foarte mare de oameni, chiar din primele zile. Am avut 581 de doze administrate în prima zi, 660 de doze în ziua a doua. Cred că este la îndemână şi este un segment de populaţie care, probabil, nu are timp să meargă la centrele fixe de vaccinare şi le este mult mai uşor să vină la drive-thru", a precizat directorul executiv al DSP Hunedoara.

În cadrul Centrului de vaccinare de tip drive-thru se foloseşte serul Pfizer-BioNTech, iar persoanele care doresc să se imunizeze aici nu au nevoie de programare. Ele trebuie să se prezinte la centru într-un autovehicul, deoarece toate procedurile impuse de procesul de vaccinare se desfăşoară fără ca doritorii să coboare din maşină.

