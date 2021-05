HORA lansează ”Ghidul de siguranță în restaurante”

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România - HORA anunță lansarea campaniei „Dor de bun și bine”, cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de funcționare în siguranță a business-urilor din HoReCa, sector grav afectat de pandemie. Inițiativa are în prim-plan „Ghidul de siguranță în restaurante”, primul material din România care definește măsurile optime de siguranță și responsabilitate destinate atât operatorilor din industrie, cât și consumatorilor, și formulate în linie cu obiectivul național de a preveni apariția unor situații favorabile răspândirii virusului. Ghidul este dezvoltat alături de specialiștii în servicii medicale din cadrul MedLife.

Conceput alături de Mastercard, în parteneriat cu CEC Bank, cu sprijinul PepsiCo, Up România, Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) și Tazz by eMAG, proiectul este găzduit de platforma dedicată, acolo unde sunt detaliate măsurile definite în cadrul Ghidului de siguranță în restaurante. Acest instrument are scopul de a susține afacerile din industria ospitalității în procesul de tranziție la un model de business adaptat la noua realitate impusă de pandemia COVID-19.

Materialul acoperă aspecte esențiale precum:

practica optimă pentru curățenie și dezinfecție,

gestionarea obiectelor utilizate în comun,

importanța ventilației și a sistemelor de aer condiționat,

regândirea spațiilor și a procedurilor, alături de managementul și instruirea angajaților.

De asemenea, Ghidul încurajează consumatorii să adopte conduita optimă în această perioadă, prin respectarea măsurilor de prevenție adecvate în spațiul public.

„Sectorul HoReCa a resimțit impactul pandemiei încă din primul moment, iar efectele negative s-au intensificat odată cu evoluția situației epidemiologice și a restricțiilor aferente. A devenit, astfel, clar faptul că actualul context impune articularea unui cadru sigur de funcționare, la care să adere toți operatorii și clienții, astfel încât, împreună, să limităm riscurile și să ne protejăm reciproc. Este foarte important sa ne gândim și la faptul că HoReCa înseamnă mai mult decât hoteluri, restaurante, cafenele: industria funcționează datorită unui sistem amplu de producători, furnizori și parteneri care au avut, de asemenea, foarte mult de suferit în ultima perioadă. Dor de bun și bine rezumă cele două componente esențiale care definesc acum industria: preparate unice imposibil de replicat gătind acasă (BUN) și necesitarea asigurării unei stări de bine clienților, prin conectarea emoțională și socială, facilitată într-un mediu sigur, adaptat contextului actual (BINE). Suntem recunoscători partenerilor noștri privați și instituționali care au asigurat resursele și expertiza necesară pentru a construi acest demers”, a declarat Daniel Mischie, Preşedinte HORA.

Citeste si: Cum vor funcționa terasele din Capitală în acest an

Materialul integral Ghidul de siguranță în restaurante poate fi descărcat de pe website-ul campaniei, alături de un poster care ilustrează măsurile de siguranță și care poate fi afișat în toate locațiile din industria locală HoReCa ce aderă la inițiativa Dor de bun și bine și doresc să își protejeze clienții prin implementarea tuturor măsurilor preventive necesare.

„Avem încredere că astfel de proiecte vor ajuta nu doar industria HoReCa, ci vor contribui la repornirea economiei în ansamblu. Doar prin responsabilitate și respectarea măsurilor vom putea învinge această pandemie și ne vom putea întoarce la normalitate”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

Citeste si: Întrebări și răspunsuri utile despre reînceperea școlii

Campania Dor de bun și bine este dezvoltată pe trei piloni, prin mesaje și conversații dedicate măsurilor de siguranță din conținutul Ghidului, preparatelor pregătite în localuri din România, respectiv complexității structurii de operatori care asigură funcționarea industriei. Platforma campaniei găzduiește și o colecție de vizualuri care conțin fotografii din restaurante și localuri din București și alte destinații din România, cu angajați reali și preparate din meniul aferent, imaginile fiind realizate special pentru acest proiect.

„Mastercard este un partener de tradiție al industriei HoReCa, iar prin natura activității companiei nostre, am înțeles magnitudinea implicațiilor financiare, precum și logistice, determinate de limitările de funcționare din ultimul an. De aceea, ne-am concentrat eforturile pentru a contura, alături de HORA, inițiativa Dor de bun și bine, care își propune să contribuie la adaptarea și repornirea acestui sector, precum și să (re)conecteze oamenii cu experiențele de care obișnuiau să se bucure în voie, anterior, la restaurant – de această dată, în locațiile responsabile, pregătite să le asigure un cadru sigur, adaptat vremurilor pe care le traversăm”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager România și Croația, Mastercard.

„Este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria HoReCa de la debutul pandemiei și până astăzi. Anul trecut, în cele mai dificile momente, am încercat să găsim soluții pentru toți clienții, inclusiv pentru cei din domenii foarte grav afectate”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General CEC Bank.

Citeste si: Klaus Iohannis: Ne dorim soluții pentru școli sigure și sănătoase

HORA, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalităţii româneşti și numără peste 100 de membri şi îşi propune să redefinească industria ospitalităţii româneşti pe coordonatele etice, economice şi culturale pe care le merită.

Mastercard este o companie de tehnologie în industria globală de plăți.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: