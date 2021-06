Clotilde Armand a anunțată ca va intenta o plângere penală pentru abuz în serviciu și delapidare directoarei de la Administrația Domeniului Public (ADP), de la Sectorul 1, căreia i-a și solicitat demisia.

Primarul Sectorului 1 spune că a descoperit că directoarea de la ADP, în loc să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi, folosea resursele instituției (materiale, utilaje și muncitori) pentru a-și construi o anexă la vila ei, menționând că „obiceiurile vechi dispar greu”.

„Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut și primit demisia directoarei Administrației Domeniului Public Sector 1. Am descoperit că în loc să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi, folosea resursele instituției (materiale, utilaje și muncitori) pentru a-și construi o anexă la vila ei. Astăzi voi înainta către procurori plângerea penală pentru abuz în serviciu și delapidare. Să fie foarte clar pentru toți angajații: toleranță zero la corupție în Primăria Sectorului 1”, a scris pe Facebook edilul.

